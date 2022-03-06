改善室內空品和居住環境　南投縣推免費到府健檢

▲南投縣提供免費到府室內空品健檢，協助民眾營造清新居住好環境。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣環保局為讓民眾更瞭解所處室內環境的空品狀況，以及如何提升使用場所之室內空品，即日起推動「室內空品健檢服務」活動：以直讀式儀器到室內場所進行檢測，並分析量測結果、給予相關自主維護管理與改善建議，協助民眾營造清新室內空氣、居住好環境。

縣府環保局表示，室內空氣污染物來源多與生活中的行為，及被忽視的環境細節有關，包含因焚香習慣或進行烹飪所產生之PM2.5、壁癌所滋生之黴菌、雜物堆積所生之灰塵、室內裝修所釋放之甲醛及揮發性有機物，以及鄰近施工工地或加油站等室外空氣污染源旁等。

環保局自109年起，針對輔導自主改善提出對策三步驟：「源頭管制」，定期清洗空調濾網及設備維護、選用低污染標章之產品，如具綠建築標章之裝潢建材、具環保標章之打掃清潔產品；「通風換氣」，適時開窗保持室內有效通風量；「輔助淨化」，使用空氣清淨機或種植可吸附污染物之植栽。

▲南投縣「室內空品健檢服務」活動QR code。（圖／南投縣政府提供）

環保局表示，本次活動提供20組名額讓縣民申請，除一般住家，辦公大樓、營業店家等場所也都可申請，報名時間自即日起至6月30日止；有興趣的民眾可掃描活動QR code填寫報名表單，也歡迎致電04-27003488專線洽詢相關活動內容，亦可至南投縣空氣污染防治科-室內空氣品質資訊專區網（https://www.ntepb.gov.tw/sub/index.aspx?m1=%2017），或電環保局049-2233753#2220查詢更多室內空品最新資訊。