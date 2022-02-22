美化都市淨化室內空氣　花蓮推廣植栽吸收空汙原生樹種

▲▼花蓮縣環保局推廣種植合適且可吸收空氣污染的本土原生樹種，可達到淨化空氣的目的。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局日前邀請各鄉鎮市公所及相關養護單位、政府機關與企業、志工及公立小學辦理「空品淨區經營管理暨室內植物宣導說明會」，推廣種植合適且可吸收空氣污染的本土原生樹種，可達到淨化空氣的目的及說明「空氣小綠牆」補助計畫，於教室外之陽台等適當空間設置綠牆，達滯塵、吸收空氣污染物等功效，提升教學環境。

環保局為協助縣內各機關積極並有效地爭取環保署補助經費設置空品淨化區，並邀請企業、志工單位參與認養，解決現有管養單位維護人力不足問題，使花蓮縣各空品淨化區管理及維護單位均能了解空氣品質淨化區之意義，鼓勵縣內機關、學校單位積極參與設置工作，邀請環保署空保處長官及宜蘭大學教授擔任講師指導說明。

課程內容分為二大類：第一類針對空品淨化區申請設置應注意事項做說明，如需依環保署原核定內容及基地位置施作、喬木需洽公有農林單位提供，不得購買、推廣─「高淨污、高固碳」樹種及宣導淨化空氣污染能力及碳吸存樹種分級理念、碳匯調查等內容，介紹環保署補助應檢具文件與相關辦法。第二類則針對室內植物應用於改善室內空氣品質之觀念有基本認識，對於一般公眾環境中有哪些室內植物適合栽種，在空間內如何擺放配置，同時說明環保署及環保局補助綠牆計畫內容，花蓮縣環保局並說明環保署為使空氣品質淨化區永續發展，積極鼓勵企業、社區、學校等機關團體共同參與認養空氣品質淨化區維護管理，於評選優良空氣品質淨化區認養維護及推動認養績優單位，並加以公開表揚與獎勵，作為其他推動認養單位之楷模與表率，達到空氣品質淨化區處處有認養之目標。

在空氣品質淨化區認養部分，花蓮縣連續5年榮獲佳績。提報企業2處及社區2處等認養單位參與環保署「110年空品淨化區優良認養單位甄選」活動，企業獲獎單位分別亞洲水泥（特優）、中華紙漿（特殊貢獻）、民間社團單位由民生社區發展協會（特殊貢獻）、吉安守望相助隊（特殊貢獻）等，在各單位的努力及配合下，花蓮縣認養單位榮獲佳績。

環保局表示，空氣品質淨化區是屬於大家的公園綠地，從設計、施工到維護皆需要大眾的參與，希望可以藉由說明會邀請更多的企業或團體一同加入空氣品質淨化區的維護工作，透過民間或企業團體認養或積極參與維護，讓政府單位與民間建立合作機制，協助養護單位管理養護，營造減碳樂活好家園、健康無污染的環境。

未來花蓮縣環保局也將持續執行各項淨化室內空氣作業及宣導工作，歡迎至環保署下載淨化空氣之植物應用及管理手冊－居家生活版，網址為http://ivy1.epa.gov.tw/air/s22.asp。