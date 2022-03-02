境外污染物跑到西半部天空變色了！　彰化、金馬32地區亮橘紅色警示

▲金門空品測站亮紅燈。（圖／翻攝空氣品質監測網）



記者許展溢／台北報導

受東北季風影響，今（2日）東北風挾帶境外污染南下影響台灣，隨時間由北往南傳輸影響，預估西半部地區空氣品質全會變成橘色提醒等級，目前已有5地區亮起紅色警示，27處亮橘色，共32個地方要注意空品。

環保署指出，依監測資料及氣象局資料顯示，2日東北季風增強，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達104微克每立方公尺，東北風將挾帶境外污染物南下影響台灣，影響程度視上游地區累積程度和降雨情形有所變化；中南部地區位在下風處，污染物較易累積。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖地區為「橘色提醒」等級，中部至雲嘉南局部地區短時間達紅色警示等級；馬祖、金門地區為「紅色警示」等級。

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▲環保署預估今西半部空品將全亮橘色警示。（圖／記者呂佳賢攝）



目前亮起對所有族群都不健康的紅色警示，有彰化二林、雲林斗六、嘉義新港、連江馬祖和金門。氣象達人彭啟明在臉提到，境外空氣污染物正接近影響當中，這波要1、2天以上，配合上台灣西半部穩定的天氣，加上本地的污染，會持續累積幾天。

環保署提醒二林、新港、斗六地區、馬祖、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、竹苗、中部、雲嘉南地區、馬公地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環保署表示，明天3日東北季風稍減弱，環境風場逐漸由東北轉偏東風，迎風面的竹苗以北空品區受境外污染影響趨緩，空氣品質多為普通等級；中部以南空品區位在下風處，易有污染物累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

4日環境風場轉偏東南風，西半部地區清晨期間風速較弱且混合層高度較低，水平及垂直擴散條件稍差；白天起風速增強、混合層高度上升，水平及垂直擴散條件將逐漸轉佳。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。