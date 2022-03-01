買清淨機還在靠眼緣？富及第90天實機鑑賞　用了滿意再留

▲雨天也衝不走的PM2.5就交給專業的空氣清淨機來處理。部落客小尾魚Vivian表示，「現在我家客廳的室內空氣清新就靠這台富及第空氣清淨機，釋放負離子，過濾棉絮，過濾PM2.5等等，讓樂佑雙寶每天都可以在客廳舒服開心玩耍，媽媽也安心。」（圖／小尾魚的幸福流水帳提供）

消費中心／綜合報導

2月底的天氣可以說是「全台雨神同行」！就連過年期間以一張張陽光普照的照片，讓中北部人淚眼羨慕的南部，也不免跟著下了幾天的雨。雖然濕冷的天氣讓人心情鬱悶，但也不算都沒有好事發生，例如就有網友注意到，「這幾天的空氣是不是變比較好啊？呼吸起來感覺清新不少？」但立即被其他網友反駁，「你這是憑感覺吧」、「應該是冷到鼻子沒有知覺了吧！」

其實，早在幾年前就有氣象資料與科學證實，下雨天的確能讓PM10等粒子下降，鋒面也能降低空污的「濃度」，或許就是讓人呼吸起來「格外舒服」的關鍵！然而要注意的是，時下人們聞之色變的PM2.5，卻是很難隨著豪雨和鋒面有感下降的。因此，就算「體感」覺得還行，但為了自己和全家人的健康，客廳房間還是得備妥一台空氣清淨機，時時刻刻把家中空氣維持最清新狀態才能真正放心。

尤其時序也逐漸來到3月，對一般人來說是春暖花開的日子，但對於長年為花粉症所苦的人，則又是咳嗽、流鼻涕、鼻塞無限循環的辛苦季節。總是提前幫使用者擬定解決方案的美國家電領導品牌「富及第FRIGIDAIRE」即推出女神降臨優惠活動，其中最讓人眼睛一亮的就是，原價19,900元的「靜電集塵節能空氣清淨機」現在只要8,990元，下殺近4折，再送超商禮券、美妝即享券等優惠。不過對於內行人來說，什麼禮券都是其次，光是空氣清淨機主體以及獨家的90天實機鑑賞期活動，就能把他們的心給收服。

▲富及第靜電集塵節能空氣清淨機祭出殺破5折的折扣。

對於重視家居空間一致性的現代人來說，如今買家電雖然功能仍是重點，但設計得是否順眼好看，更是能不能被列為口袋名單的關鍵。FRIGIDAIRE靜電集塵節能空氣清淨機（FAP-8282HE）一席神秘霧黑的設計，甫推出就讓不少人對到眼瞬間被「美到腿軟」，簡約設計能夠嵌入各種內裝風格，不僅完全不突兀，也更顯得專業及穩重。隱藏式提把加上能輕鬆提取、容易收納的窄身設計，對於小坪數的套房和家庭來說，也是相當有感的設計。

造型設計經由「外貌協會」一致過關以後，功能是否全面及強大、是否能匹配它滿分的外在，勢必就要讓消費者挑剔得更仔細了。大小適合6～8坪數的FRIGIDAIRE靜電集塵節能空氣清淨機，官方資料顯示，潔淨空氣提供率CASR達3.65，以坪數約8、9坪的開放式客廳/廚房來說，約23分鐘就能將空氣循環潔淨一次，至於爸媽最關心的小朋友空間， 3坪大的嬰兒房或遊戲室，更是僅7.6分鐘就能全室清淨一次，攔截空氣中的異味、塵蟎、棉絮、粉塵以及PM2.5等細懸浮微粒，幫容易過敏的家人寶貝緊緊吸附並過濾空氣中的「拍咪啊」。

▲因為養寵物家裡的動物毛髮一定會源源不絕的冒出來，也因此會想找免換濾網不用耗材的空氣清淨機，經部落客Elsa實際使用FRIGIDAIRE富及第家電後發現，真的很實用。（圖／ELSA旅遊親子生活提供）

品牌也表示，在節能省電方面，不僅擁有政府認證的節能標章，它的能效更符合2023年的1級標準，還超越標準近60％，開一整天也不怕迎來下個月的電費帳單。「定時功能」在使用時先行設定，若臨時要出門也能避免清淨機忘記關機，在沒人在時持續運轉。對於淺眠人來說，FRIGIDAIRE靜電集塵節能空氣清淨機也有「睡眠模式」可選，不僅能調成低風速運轉模式，面板燈會也會貼心熄滅，同步降低聲音與光線，還給使用者一個不被打擾的空間。

此外，這台也很適合列入小資男女選購考量，關鍵原因就在於它的「清淨原理」，是先釋放出負離子將空氣中的污染物一一中和沉落，接著再吸附過濾，因此毋需更換濾網等耗材，只需要定期將集塵器水洗乾淨即可。像是居住在空氣品質較差的環境，若使用一般HEPA濾網機種的清淨機，耗材更換頻率就會比較高，而靜電集塵清淨機只需清洗集塵器就能永續使用，不僅環保更省錢，為小資們省去一筆定期開銷，讓呼吸健康與荷包都能兼得。

▲部落客Kimberley激推富及第空氣清淨機的免耗材設計，「免耗材真的更環保，也不用擔心濾網要去哪買的問題，洗一洗就好了超方便。」（圖／最美好的一天．The best day ever.提供）

然而動輒近萬元的高級家電，有時到貨使用後才發現不符自己的需求，卻已經無法退貨，不免讓人哀嘆好浪費。令人心動的是，目前只要在RELON官網或指定通路入手清淨機，下單後90天內即可享獨家的「實機鑑賞期」。只要是正常使用後覺得緣分不夠，商品包裝、配件、保證書等物品皆保留完整，就能向原購買通路申請退貨退款服務。90天後如果決定讓清淨機成為家中的一份子，還能得到一台「富及第車用免耗材空氣清淨機」，等於享有買大送小的超值優惠。

▲想跟上「90天鑑賞活動」，以上幾點注意事項需要先了解！

想趁空污指數又上升以前，準備好一一狙擊空污微粒，就得把握富及第即日起至3/22（二）的「女神降臨」活動，在RELON官網購買FRIGIDAIRE靜電集塵節能空氣清淨機（FAP-8282HE），即買即贈「7-11超商禮券1,000元」，免登記再抽美妝店1,000元即享券，且品牌為響應2022臺北節能季，現在購買節能系列商品，免登記也能加碼再抽「台北捷運1280月票」。從此在家或開車通勤的空氣品質，就由貼心的富及第幫忙全權守護。