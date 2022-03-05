林右昌率市府團隊　獲台灣景觀大獎「城市治理」5大獎

▲基隆獲台灣景觀大獎「城市治理」5大獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

「第九屆台灣景觀大獎」今（5日）下午舉辦頒獎典禮，基隆市長林右昌與都市發展處長徐燕興分別獲得「城市治理獎」與「城鄉貢獻獎」，另外「沙灣歷史文化園區」、「太平國小校舍空間活化」、「山海城串聯再造計畫國門廣場暨東岸郵輪廣場」也都獲得評審青睞，一舉囊括五項大獎。林右昌強調，這次的獲獎，不僅代表他個人，更是所有基隆市民的光榮，在今年4月22日到5月2日的城市博覽會期間，將把整個城市景觀及城市發展願景等，都呈現在國人的面前。

林右昌表示，基隆市這次一舉獲得五項大獎，代表台灣的景觀及建築界對於基隆的城市發展及景觀改變有很大的肯定，尤其本市的景觀自治條例能夠率先踏出重要的一步，另外還有包括市府力推的沙灣歷史文化園區等幾項案子也都獲獎，可以說是這幾年來共同努力的成果。

林右昌指出，「基隆市山海城串聯再造計畫國門廣場暨東岸郵輪廣場」就是在這機制下運作產生，以串聯「港、城、丘」空間為主軸，透過人本友善的都市開放空間連接水岸空間、市區道路及上山路徑，讓基隆緊密的都市地貌得以整合，以延續都市活動，是本次獲得評審委員青睞的主要因素。

同時，隨著產業轉型、人口外移，少子化現象，2017年廢校的太平國小，成為基隆港西岸地區急待轉型活化之空間。林右昌說，市府於太平山城推動社區規劃師計畫，及連續7年推動山海工作營，凝聚社區共識，並於2021年推動「基隆太平國小校舍空間活化暨周邊環境改善統包工程」，藉由校舍空間改善並導入委外經營，以做為城市創意設計基地發動引擎。

林右昌表示，除了向前推進城市發展，市府也致力維護基隆的歷史脈絡，全力協助基隆大歷史場景再現計畫的運行。「基隆市沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」，整體規劃法國公墓、串聯周邊的太平輪遇難旅客紀念碑、要塞司令官邸、校官眷舍、市長官邸到旭丘指揮所，縫合整體歷史場域，以形塑為本市歷史風貌園區。

市府都發處表示，市府自2014年起推動「市港再生標竿計畫」，整合市府、港務公司、中央各部會相關建設資源，以整體規劃有系統的整合各項建設及資源。同時，積極與國內頂尖專家學者合作，共同討論基隆的重大規劃，成立「基隆市景觀諮詢平台」，不僅為市府重大建設工作帶來更多討論與機關間整合，更讓市府各相關單位提供學習和觀摩機會，同時擘劃城市治理願景。

中華民國景觀學會辦理的「第九屆台灣景觀大獎」在台北市立文獻館─樹心會館舉行頒獎典禮，除了林右昌在年度貢獻獎榮獲「城市治理獎」、徐處長榮獲「城鄉貢獻獎」。市府都發處表示，景觀大獎部分，本市「基隆沙灣歷史文化園區」獲得「公共開放空間類-優質獎」、「基隆太平國小校舍空間活化暨周邊環境改善統包工程」獲得「地方創生類-佳作獎」、「基隆市山海城串聯再造計畫國門廣場暨東岸郵輪廣場」獲得「環境規劃設計類-佳作」獎項，由都市發展處徐燕興處長代表市府接受表揚。

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