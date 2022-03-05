▲汛期將至當地里長「監工」，基隆南榮河及易阻塞區域清淤。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

今年度汛期將5月1日至11月30日，基隆市政府工務處自2月份起已積極投入人力機具，完成南榮河河道清理，另外針對市區內的重要積淹水熱點也完成了第一波清淤作業，以有效完善排洪斷面，降低汛期致災風險。為讓民眾放心，自2021年起，針對清淤作業都會請當地里長協助「監工」。

工務處表示，因南榮河流域包含南榮公墓山區及龍安街一帶的上游山區排水，每逢大雨或汛期，流域上游的山區往往挾帶大量的淤泥、雜木甚至垃圾等，沖刷至南榮河道內沉積，非常容易造成河道泥砂淤積導致水位升高、河道周圍的低窪地區也常因此發生排水不通暢之情況，影響到附近居民生活。因此，工務處已於今年汛期前，完成了南榮河河道清淤及除草作業。

為了讓民眾放心，工務處自2021年起，針對清淤作業都會請當地里長前來協助「監工」，一方面讓廠商認真清理，另一方面也因為里長更了解當地的細節，往往能指出更重要的清淤地點，讓清理作業的效益更為提升；而除了河道外，市區內各處易淤積之下水道箱涵及涵管，工務處也預計在2022年3月31日前全部完成清淤作業，提升排洪效率。

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