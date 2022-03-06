快訊／2劑後確診返台又陰轉陽　北埔、竹北清消！232人急採檢



▲北埔老街上午緊急進行清消。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央今(6日)公布新冠肺炎境外確診案例，其中1例案20964為新竹縣個案，20多歲女性，去年已在日本接種2劑莫德納疫苗，今年1月24日仍在日本確診，2月14日返台居家檢疫期間，5次(3次PCR、2次快篩)採檢均陰性，因預計3月7日再赴日，昨自費PCR採檢陽性確診，CT值30.77，無症狀，目前收治新竹縣專責醫院負壓隔離病房治療中。

▲▼北埔老街被中央疫情指揮中心列為足跡，上午縣府緊急派員前往清消。

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竹縣衛生局指出，案20964在結束居家檢疫後，直至昨天採檢陽性確診之間，在社區均有公共場所活動史，包括前往衛生所接種第3劑莫德納疫苗，雖個案無症狀、CT值30.77研判傳染力不高，衛生局獲報仍第一時間進行疫調、匡列及採檢工作，並通知清潔隊針對足跡場所消毒。

案20964於新竹縣公共場所活動史包括（以下場所均由清潔隊完成環境消毒）：

3/1(二)竹北市有7處活動足跡，包含購物、戶政事務所及衛生所業務。

3/2(三)竹北市1處活動足跡在銀行辦理業務。

3/3(四)竹北市3處足跡有購物及衛生所打疫苗。

3/4(五)竹北市1處足跡外出採購。

3/5(六)北埔老街逛商圈及茶舖共2處。

▲縣府公布相關足跡。

疫調初步匡列接觸者居家隔離15人(同住者3人採檢均陰性)、自主健康管理並PCR採檢3人、自我健康監測並PCR採檢214人，合計232人，昨晚已陸續安排醫院採檢，結果待驗中，疫調工作和個案管理持續進行中。

竹縣衛生局說明，為確保社區安全，已協調由竹北市東元醫院急診室成立篩檢站，民眾若曾與確診者足跡重疊且有症狀者，或自覺有必要採檢者，請在6日、7日這兩天，攜帶健保卡至東元醫院急診室採檢公費新冠肺炎PCR(掛號費須自付)，提醒民眾至醫院採檢勿搭乘大眾交通工具，有疑問請撥打防疫專線：03-5511287。

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