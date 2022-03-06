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慈濟啟動援助烏克蘭難民！400床僅2間廁所⋯波蘭人熱心開放住家

▲▼慈濟啟動援助烏克蘭難民，發放物資及關懷。（圖／慈濟提供）

▲慈濟啟動援助烏克蘭難民，發放物資及關懷。（圖／慈濟提供）

記者林育綾／綜合報導

慈濟透過歐洲國家慈濟人正式啟動援助烏克蘭難民，5日在波蘭波茲南近郊政府提供的地點，進行救援物資發放，包括食物、牙膏牙刷、衛生紙等民生用品。另依據志工回傳情況得知，許多收容中心約400張軍床卻只有2間廁所，也沒有地方擺放物品，因此許多波蘭人自發開放自己的家，收容烏克蘭人，人道精神讓人感動。

▲▼慈濟啟動援助烏克蘭難民，發放物資及關懷。（圖／慈濟提供）

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▲▼歐洲波蘭慈濟志工在波蘭波茲南近郊 、Skórzewo政府單位提供的地點，進行救援物資發放和關懷。（圖／慈濟提供）

▲▼慈濟啟動援助烏克蘭難民，發放物資及關懷。（圖／慈濟提供）

慈濟提到，3月5日歐洲波蘭慈濟志工在波蘭波茲南近郊 、Skórzewo政府單位提供的地點，進行救援物資發放和關懷，提供包括大米、麵條、蔬菜罐頭、玉米罐頭、玉米片等易於煮食或保存食物，及牙膏、牙刷、衛生紙等生活用品。

而根據慈濟波蘭志工回傳的情況得知，在鄰近盧布林三個收容中心，約有400張軍床，但只有2間廁所，也沒有地方擺放東西，因此有許多自發心的波蘭人開放自己的住家，歡迎烏克蘭人居住，充分發揮人道救援精神，也讓志工深為感動。

▲▼烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲▼烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

烏克蘭民眾帶寵物逃難。（圖／路透）

據了解，烏國難民進入波蘭第一站是盧布林地區，是波蘭境內接納烏國難民人數最多地區，透過在波蘭當地就讀的慈濟大學畢業校友的協助關懷，慈濟也正與紅十字會尋求合作，發放毛毯等所需物資。

另一個烏國難民集結點是波蘭的斯塞新地區，慈濟透過英國志工牽線當地志工，得知數百位難民已抵達當地，由當地志工聯繫當地烏克蘭基金會，集結物資及協助難民安置，而英國慈濟人已準備好900條毛毯、1200條圍巾等隨時可運到波蘭。

慈濟基金會指出，將以盧布林、波茲南、斯塞新進行人道救援物資發放，並正聯繫當地全國性賣場，協商合作購物券的可能性，以方便難民購買的自主性與尊嚴，也將提升救援效率。

▲▼慈濟啟動援助烏克蘭難民，發放物資及關懷。（圖／慈濟提供）

▲慈濟啟動援助烏克蘭難民，發放物資及關懷。（圖／慈濟提供）

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