老婆告狀同事太太「你老公嫖妓」！害夫被職場霸凌：我哪裡錯了

▲妻子正義感爆發，跑去向同事太太告狀「你老公嫖妓！」結果害慘了原PO...（示意圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

職場就像小型社會，不但要會做事，還要會做人，有許多生存法則。一名男網友發文抱怨，原先他與同事處得不錯，雙方也無話不談，怎料老婆得知對方嫖妓的祕密後，竟然「正義感爆發」，跑去告訴同事太太，導致他現在被同事們排擠、霸凌，但妻子依舊不覺得自己有什麼錯，讓他感到很困擾。

原PO在Dcard發文表示，這份工作已經做了5年，無論薪資待遇還是環境，他都很滿意，原先跟同事們相處也都不錯，常常下班一起聚餐，彼此妻子也都認識。由於長時間相處，同事們講話愈來愈直接，常會分享幾人一起去酒店、嫖妓的經驗。原PO聽完覺得，就算同事對感情不忠，這也不關他的事，更不是他能插手的，所以聽聽就好。

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由於原PO手機沒上鎖，有天妻子看完後，得知同事私生活混亂，一來擔心原PO被帶壞，另一方面又覺得同事的太太們很可憐，為此感到很不滿。原PO不知道該怎麼辦，只能一再安撫老婆，「我絕對不會被帶壞」。

不料，某一天，同事突然很生氣地跑來質問原PO，為何他的老婆要當「抓耙子」告狀？當下原PO很尷尬，只能不停道歉，想說回家再問老婆原委。沒想到回家後，妻子聽完居然反諷「做錯事還會怕被發現喔？不要嫖妓不就好了？不說的話，他老婆很可憐耶。」

原PO無奈表示，雖然老婆說的也沒錯，但這對他造成很大困擾，因為自那時起，同事開始不跟他說話，也不再約他出去，態度變得很差，甚至集體霸凌，「還跟主管說我壞話，說我偷懶什麼的」。原PO說，他每天過得生不如死，但也找不到更好或差不多的工作，只能每天一個人度過漫長的一天，常常失眠，「但老婆不覺得自己有錯...我到底該怎麼辦？」

▲妻子一直認為自己的作法沒問題，讓原PO感到很委屈。（圖／CFP）

許多網友紛紛砲轟「你老婆沒有為你的處境著想，說難聽點很自私... 做這件事沒有考慮如何保護你」、「發洩完廉價的正義感，隨後拍拍屁股留你收爛攤子」、「你老婆有點太衝動了，要講也用小帳之類的」、「你老婆根本是沒帶腦的豬隊友」、「你的老婆很自私，自以為是，該離婚就要離」、「妳老婆是不是沒在外面工作過的公主」、「裡外不是人，可憐」、「告狀完問題就解決了嗎，沒解決問題的能力就不要去引發問題」、「想法上她講的或許沒錯，但在做法上錯得離譜」。

不過，也有人持不同意見，「敢嫖不敢當？是不是男人？」、「活該呀，你才是那個雷隊友，這種對話本來就不能外洩」、「如果你老婆外遇，你也會希望你朋友告訴你真相吧？還是會希望自己被矇在鼓裡？」、「你老婆不會做人，你也不會跟兩邊溝通」、「雖然同事有問題，但你老婆那種無謂的正義感更讓人討厭」、「近朱者赤近墨者黑，這種同事不要也罷」、「你就算換老婆，同事也不可能放過你，所以還是想開點換新工作吧，不要人財兩失」。

▼有部分網友質疑反串，讓原PO不禁回應「你當事人？」（圖／翻攝自Dcard）

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