麻吉打鬧木棍猛K手腳　玩累了讓床給他睡…隔天竟橫紋肌溶解亡

▲2名工人酒後口角，打鬧間「下手過重」不慎害橫紋肌溶解死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

工人胡男與何男同住在新北一處工寮內，某日因細故起口角糾紛，彼此打鬧追逐，胡男持木棍打掉何男手上水果刀後，持續打了何身體、手腳20至30下，打累了胡男還讓出床位給何男休息，隔日要叫何起床時才驚覺其已氣絕身亡。胡男向警方自首並積極彌補何男家人，台北地院認為胡男非故意致死，深感悔意，依傷害致死判有期徒刑3年10月。

事發在2020年5月31日，在同一工地工作的胡男與何男同住在新北一處工寮，因不明原因2人第一次起口角爭執，何先拿起水果刀作勢刺向胡男，胡不甘示弱也抄起地上的木棍回擊，老闆與同事聞聲趕來制止，2人才暫時分開。

到了同天晚間，何男邀請胡男到房間一起喝酒，不料又起糾紛，何再持水果刀揮舞攻擊，胡為自保隨手拾起木棍將何手中刀子擊落，接著繼續追趕到工寮2樓客廳，以木棍毆打何男四肢、肩膀等處2、30下，其他同事緊急趕到制止才停手。

事後何男躺到胡房間床上，還喊口渴，胡拿了水給他喝，並把床位讓給他睡。直到隔日清晨，胡要叫何起床吃飯時，發現何竟毫無反應、沒了呼吸心跳，緊急告知老闆將人送醫救治。

何男送醫後仍傷重不治，解剖相驗死因是因廣泛瘀血而導致「橫紋肌溶解症」、肌肉軟組織出血不治死亡。胡男悔恨說，自己並沒有想置何男於死地的念頭，只是因為對方先揮舞水果刀，才拿工寮內木棍防身，不知道會這麼嚴重。

胡男事後向警方自首，表示願接受制裁，全然坦承犯行，也主動給付補償款項給何男母親與2個姊姊，態度尚可，也無任何暴力犯罪前科，台北地院審酌雖然非故意，但有間接造成死亡之事實，判胡男傷害致死罪，有期徒刑3年10月，可上訴。