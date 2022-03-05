同事「香水一次狂噴10下」他崩潰　辦公室各類奇葩被點名：怕爆！

▲在辦公室遇到有特殊習慣或味道的同事讓不少人覺得很煩燥。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者黃品臻／綜合報導

上班族進辦公室工作，不免遇到各式各樣的老闆、同事，就有網友好奇在網路上發起提問，在辦公室裡最怕遇到什麼樣的同事，激起不少網友共鳴，紛紛留言分享自身經驗。

一名網友在PTT的WomenTalk上以「辦公室最怕什麼？」為題發文，以自身經驗表示，「暫時第一名是香水味」。原PO分享，有位同事身上有非常濃的香水味，大概是一次噴10下的濃度，且該位同事工作8小時的時間內，會補噴3~4次，一次也都是10下，由於公司是小型辦公室，一進去就會充斥濃郁的香水味，「我都懷疑她是拿香水洗澡，周圍的人都是狂打噴嚏，但她本人好像沒感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也提到跟朋友聊到這個話題的經驗，「有個朋友說他最怕指甲很長的那種同事打鍵盤，因為整個辦公室都是他指甲敲鍵盤的聲音，還有閒聊超大聲，喜歡把家務事拿出來說，但大家真沒興趣聽，或是吃東西很大聲之類的，不過這些我都還好，帶耳機就OK，香水我就真的不行，鼻子太不舒服了……」

▲原PO好奇提問，最怕在辦公室遇到什麼樣的同事、上司或情況。（圖／翻攝自PTT）

文章一出也吸引不少網友留言分享自己最怕的狀況，「有精神問題但沒病識感的同事，自言自語碎碎念、情緒起伏大、小劇場歌劇院等級，而且喜歡把所有菜鳥當成她的貼身秘書使喚」、「打聽別人私事，在背後耍心機黑你的同事」、「在旁邊盯著你做事的同事，還有老是說自己看得到的同事」、「狐臭+汗+古龍水……」「閒聊的三姑六婆」、「白目同事，上班站起來跳舞」、「皇親國戚狐假虎威囂張跋扈作威作福小人嘴臉」。