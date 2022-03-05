傳駐美處花422萬請蓬佩奧訪台？　外交部：非簽約方不便說明

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台行話題十足，除他要求華府承認中華民國台灣是主權獨立國家外，還被指控來台談投資。今（5日）再有媒體踢爆，蓬佩奧訪台酬金是15萬美元（約422萬新台幣），且蓬的班機、住宿、餐點及各式雜支花費皆由駐美代表處買單。對此，外交部表示，演講報酬及相關安排部分，由於外交部並非簽約方，所以不便代為說明。

《CNEWS匯流新聞網》5日報導，一份疑為駐美代表處流出的文件披露，駐美代表處與美國當地一家政治公關公司簽署合約，以15萬美元酬金邀請蓬佩奧訪台演講，並安排訪台期間晉見總統蔡英文、接受外交部長吳釗燮晚宴等行程；整份合約皆以美元為計價單位。此外，文件內容也載明駐美代表處須負擔蓬佩奧訪台的班機、住宿、餐點及各式雜支花費。

對此，外交部回應，美國卸任政要及各界名人透過演講公司（Speakers Bureau）為其安排協調國內外的演講邀約，在美國是相當普遍的做法；演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。

外交部說，這次蓬佩奧來台灣演講，是由我國遠景基金會主辦，也是由該基金會與演講公司進行簽約。由於蓬佩奧是美國卸任國務卿，所以，外交部、我國駐美代表處及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）均曾居中聯繫，協助安排行政與維安等相關事宜。

至於演講報酬及相關安排部分，外交部則表示，由於外交部並非簽約方，所以不便代為說明。