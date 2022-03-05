　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐美代表處花422萬請蓬佩奧訪台？　外交部：非簽約方不便說明

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台行話題十足，除他要求華府承認中華民國台灣是主權獨立國家外，還被指控來台談投資。今（5日）再有媒體踢爆，蓬佩奧訪台酬金是15萬美元（約422萬新台幣），且蓬的班機、住宿、餐點及各式雜支花費皆由駐美代表處買單。對此，外交部表示，演講報酬及相關安排部分，由於外交部並非簽約方，所以不便代為說明。

《CNEWS匯流新聞網》5日報導，一份疑為駐美代表處流出的文件披露，駐美代表處與美國當地一家政治公關公司簽署合約，以15萬美元酬金邀請蓬佩奧訪台演講，並安排訪台期間晉見總統蔡英文、接受外交部長吳釗燮晚宴等行程；整份合約皆以美元為計價單位。此外，文件內容也載明駐美代表處須負擔蓬佩奧訪台的班機、住宿、餐點及各式雜支花費。

對此，外交部回應，美國卸任政要及各界名人透過演講公司（Speakers Bureau）為其安排協調國內外的演講邀約，在美國是相當普遍的做法；演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。

外交部說，這次蓬佩奧來台灣演講，是由我國遠景基金會主辦，也是由該基金會與演講公司進行簽約。由於蓬佩奧是美國卸任國務卿，所以，外交部、我國駐美代表處及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）均曾居中聯繫，協助安排行政與維安等相關事宜。

至於演講報酬及相關安排部分，外交部則表示，由於外交部並非簽約方，所以不便代為說明。

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
快訊／等5小時沒上岸　男下海抓龍蝦溺斃
女友淚送教召太浮誇？　他反點名「1類人」比草莓兵還沒用
保持中立逾200年！　瑞典首次「多數民意」支持加入北約
2記者中彈！　全車遭俄軍狂轟「第一視角」恐怖畫面曝
兒子被教召入伍14天！　媽媽不捨批：本末倒置
快訊／澎恰恰正式道歉孫協志！　連3句對不起
王力宏、李靚蕾紐約法庭開戰！　訴訟最新進度曝光
快訊／高雄再添3確診！　自助餐女員工感染源不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳駐美處花422萬請蓬佩奧訪台？　外交部：非簽約方不便說明

「王美花下台100次也無法負責」　朱立倫響應郭台銘召開能源會議

兒子教召入伍戰訓14天　媽媽擔憂不捨批：本末倒置

蓬佩奧找蕭美琴談生意？　外交部：歡迎投資「外界不必刻意扭曲」

好消息！納豆腦出血開刀　舅舅侯友宜：穩定康復中

朱立倫駁中常委有「主席推薦名單」　已掌握部分賄選證據嚴辦到底

鍾佳濱參選政策影片曝　「屏東要成為台灣的太空港」

直擊／報到史上最硬教召！女友淚灑營區　教召員：會每天打電話

直擊／史上最硬教召來了！操課14天首重防疫　入營先快篩

國民黨中常委選舉爆「朱立倫推薦名單」　連勝文：有也不見得有用

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

聲林生存週記ep12／哈林.徐佳瑩相約第4季見？　韋禮安也愛哈寶寶！本尊當面獻唱XD

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

傳駐美處花422萬請蓬佩奧訪台？　外交部：非簽約方不便說明

「王美花下台100次也無法負責」　朱立倫響應郭台銘召開能源會議

兒子教召入伍戰訓14天　媽媽擔憂不捨批：本末倒置

蓬佩奧找蕭美琴談生意？　外交部：歡迎投資「外界不必刻意扭曲」

好消息！納豆腦出血開刀　舅舅侯友宜：穩定康復中

朱立倫駁中常委有「主席推薦名單」　已掌握部分賄選證據嚴辦到底

鍾佳濱參選政策影片曝　「屏東要成為台灣的太空港」

直擊／報到史上最硬教召！女友淚灑營區　教召員：會每天打電話

直擊／史上最硬教召來了！操課14天首重防疫　入營先快篩

國民黨中常委選舉爆「朱立倫推薦名單」　連勝文：有也不見得有用

台泥大舉徵才上千人！超級電池工廠碩士新鮮人起薪50K起

南韓疫情燒到《氣象廳》單日確診破25萬　男二打3劑仍確診

朋友等5小時沒上岸　男子卑南海邊抓龍蝦溺斃

美俄核戰空中指揮所「末日飛機」先後升空演練　專家籲：理性看待

台電澄清電纜耐壓試驗標準符合國際規定　絕無降低標準

教召18相送太浮誇？他反點名一類人「比草莓兵還沒用」網推爆

HBL光復高中下週闖小巨蛋拼冠軍　林智堅帶「戰旗毛巾」助攻

台灣鯛與虱目魚課程　台南環境永續植童心

全台唯一「可看海」露天風呂在金山！還能泡湯跨年飽覽浪漫星空

哈登入七六人沒輸過！　費城新星「連4戰飆破20分」追上西蒙斯

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

「14天最硬教召」第一梯600人今報到　6寶帶著安心上路

兒子被教召入伍戰訓14天　媽媽擔憂不捨

首梯600人「史上最硬教召」5日蘆竹報到

快訊／「台灣已經是獨立的國家」　蓬佩奧：美國應外交承認中華民國台灣　

游錫堃作東讚「新一中政策成形」　蓬佩奧謙虛回應：應該做的

台電想電價打折！他傻眼提2建議

直擊／史上最硬教召來了！操課14天首重防疫　入營先快篩

停越久電費越少！議員：一塊雞排都買不到

台援助「27噸醫療物資」送抵華沙　由波蘭協助轉運烏克蘭

雄三飛彈年產能倍增　邱國正：台灣要防衛固守

鄭文燦曝桃園要人道救援烏克蘭　「讓世界感受到台人溫暖」

圖表為證！她驚「台電每逢大事就出事」

人為操作疏失釀全台大停電　王美花掛保證「一年內不再發生」

更多熱門

相關新聞

傳蓬佩奧找蕭美琴談生意　外交部：歡迎來台投資「不必刻意扭曲」

傳蓬佩奧找蕭美琴談生意　外交部：歡迎來台投資「不必刻意扭曲」

近日有媒體多次報導美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台疑具商業考量，且以駐美代表處電報及國發會簽文為證。對此，外交部5日表示，政府一向歡迎且鼓勵外國人士來台投資及合作，但當相關部門在媒合海內外廠商合作機會時，卻遭特定媒體連日來刻意扭曲，穿鑿附會指稱是為特定人士謀取商業利益。外交部譴責，對於這種無中生有、惡意中傷政府部門及我國友人的報導，深感遺憾並予以嚴正譴責。

台援助「27噸醫療物資」送抵華沙　由波蘭協助轉運烏克蘭

台援助「27噸醫療物資」送抵華沙　由波蘭協助轉運烏克蘭

游錫堃作東讚「新一中政策成形」　蓬佩奧謙虛回應：應該做的

游錫堃作東讚「新一中政策成形」　蓬佩奧謙虛回應：應該做的

蓬佩奧籲美國承認中華民國台灣　外交部：珍視他對台灣的情誼

蓬佩奧籲美國承認中華民國台灣　外交部：珍視他對台灣的情誼

直擊／游錫堃讚蓬佩奧「台灣最重要友人」　立院助理舉牌表露愛意

直擊／游錫堃讚蓬佩奧「台灣最重要友人」　立院助理舉牌表露愛意

關鍵字：

蓬佩奧外交部Mike Pompeo駐美代表處

讀者迴響

熱門新聞

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

情場萬人迷的共同特徵

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

俄軍被控佔領城市後「抓當地婦女性侵」

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

交往8年信任男友從不看手機⋯結婚前夕崩潰

更多

最夯影音

更多
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻
重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面