蓬佩奧找蕭美琴談生意？　外交部：歡迎投資「外界不必刻意扭曲」

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

近日有媒體多次報導美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台疑具商業考量，且以駐美代表處電報及國發會簽文為證。對此，外交部5日表示，政府一向歡迎且鼓勵外國人士來台投資及合作，但當相關部門在媒合海內外廠商合作機會時，卻遭特定媒體連日來刻意扭曲，穿鑿附會指稱是為特定人士謀取商業利益。外交部譴責，對於這種無中生有、惡意中傷政府部門及我國友人的報導，深感遺憾並予以嚴正譴責。

《聯合報》昨報導，有知情人士透露，蓬佩奧此次訪台是為爭取退撫基金、勞退基金投資與他有關的美商「Anarock」。報導也指，駐美代表處去年發給外交部的電報中，蓬佩奧曾率Anarock執行長到雙橡園拜會駐美代表蕭美琴，Anarock執行長會中提到盼與我方建立投資夥伴關係的構想。

該消息4日見刊後，外交部立即澄清，此報導與評論有失公允，至感遺憾；蓬佩奧訪台重點是在瞭解我國政府的相關政策與立場，並透過公開演講等活動與民間互動，深化對台灣認識及友誼，並無相關投資公司人士隨行，我國政府也未為訪團規劃任何投資交易。

然而，《聯合報》5日再次指控蓬佩奧訪台醉翁之意不在酒，並秀出國發會2021年8月的簽文為證。內容顯示蓬佩奧是Anarock資深顧問，未來可能的董事會主席，有意數月後訪台；蓬佩奧不僅去年7月見過蕭美琴，也與駐美代表處經濟組、金管會舉行視訊會議，進一步說明並盼我方引介公、私部門資金參與投資計畫。

簽文又指，駐美代表處鑒於蓬佩奧甚為友我且頗具政治影響力及潛力，似有必要維持良好互動關係，因此請外交部洽國內相關主管機構，研議安排與我公私部門潛在投資人舉行視訊會議，而我方也可考慮向該公司說明我國內具投資潛力的基礎建設或創投計畫。

對此，外交部5日再次發聲明表示，我國政府一向歡迎，並且鼓勵外國人士來台投資及合作，以擴大國際商業連結，厚實台灣的經貿基礎。由於外交部並非投資貿易業務的主管機關，因此在接獲駐外館處陳報的相關訊息後，會依照正常程序轉請相關主政機關進行後續聯繫處理。

外交部也譴責，我國政府相關部門在媒合海內外廠商合作機會，執行正常職務時，卻遭特定媒體連日來刻意扭曲，穿鑿附會指稱是為特定人士謀取商業利益。對於這種無中生有、惡意中傷政府部門及我國友人的報導，外交部深感遺憾並予以嚴正譴責。

另外，國發會也發出聲明指出，針對外交部來函轉知投資資訊以進行評估，本案經討論後已經簽結，故已經與蓬佩奧來訪無關，刻意將本案與蓬佩奧來訪進行連結，實屬不當。

國發會說，國發會主委龔明鑫雖有與蓬佩奧會面，但僅就整體國際經濟情勢進行交換意見，並無討論到任何投資事項。