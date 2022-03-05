台灣的16.7倍！　陸2022國防預算1.4504兆人民幣，增幅7.1%

記者魏有德／綜合報導

大陸十三屆全國人大會議五次會議今（5）日開幕，在年度中央財政預算方面，解放軍的軍費是外界關注焦點。根據財政預算報告顯示，國防支出約1兆4504.5億元人民幣（約6兆2367億元新台幣），經計算後，增長7.1%，相較於台灣2022年3726億元新台幣的國防預算，相差16.7倍。

▲大陸2022年軍費為1兆4504.5億元人民幣。（圖／翻攝新華網）

在過去5年中，大陸國防預算分別是2017年的1兆0443億元（人民幣，下同）、2018年的1兆1070億元、2019年的1兆1898億元、2020年1兆2680億元的及2021年的1兆3553億元，增幅分別為7%、8.1%、7.5%、6.6%及6.8%。

值得注意的是，2021年解放軍軍費為1.3553兆元，在海軍下水餃式的建造各型新世代艦艇下，海軍艦艇數量也超越美軍，成為世界最大規模海軍。外界分析，解放軍在2022年仍將繼續讓裝備更新換代，以符合現代戰爭的需求及自我防衛的能力。

此外，在烏俄衝突下，新型態的戰爭格局也會使解放軍需要提前準備，在科技、無人化的研發推動也將成為軍費重點投注的方向之一。

大陸全國人大發言人張業遂曾提到，解放軍奉行防禦性國防政策，軍費佔GDP比重維持在1.3%左右，遠低於全球2.6%的平均水準。數據顯示，美國2022財年國防預算則為7530億美元（約20.33兆元新台幣），較2021增長1.7%；台灣2022年度國防預算則為3726億元新台幣，增長約3％，為歷年來最高。