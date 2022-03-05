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大陸 大陸焦點 特派現場

李克強政府工作報告「堅決反對外部勢力」　認定美國干涉比台獨活躍

▲▼ 大陸全國人大十三屆五次會議將於今（5日）上午開幕，國務院總理李克強將發表政府工作報告。 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國務院總理李克強發表政府工作報告 ，其中涉台大政方針沒變。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸第十三屆全國人大五次會議今（5日）在北京開幕，國務院總理李克強2022年政府工作報告，涉台部份大方向沒有太大變動，依然堅持一中原則和九二共識。針對台獨分裂勢力措辭從「高度警惕」變成「堅決反對」，並且首次把「堅決反對外部勢力干涉」放入報告裡。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問多位兩岸學者認為，「這句話就是針對美國現在各種涉台行為，比台獨還要活躍。」

李克強今年總理報告涉台部份指出，我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。

涉港澳部分，李克強說，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。全力支持特別行政區政府依法施政，支持港澳發展經濟、改善民生更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

▲▼ 大陸全國人大十三屆五次會議將於今（5日）上午開幕，國務院總理李克強將發表政府工作報告。 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸國務院總理李克強發。（圖／翻攝 央視）

回顧2021年李克強涉台報告主要重點，我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。

比較這兩年李克強涉台談話，再對照2022年汪洋對台工作會議內容，對台工作是軟硬兩手，民間交流以「兩岸一家親」為主軸，並且加強台灣基層民眾和青年交流。針對台獨分裂活動，「反獨促統」依然是主基調。近3年「政府工作報告」措辭使用，2020年是「堅決反對和遏制」，2021年則是「高度警惕、堅決遏制」，今年使用「堅決反對」，並且首次提醒「堅決反對外部勢力干涉」。

上海東亞研究所副所長王海良指出，今年李克強總理工作報告針對台獨勢力部分，多了增加「堅決反對外部勢力的干涉」，儘管大陸官方多次發表類似談話，但總理報告內容來說是第一次出現。「這句話就是針對美國各種涉台行為，比台獨還要活躍。」

中華戰略學會研究員張競則認為，「主要是中國共產黨內部的決策機制認為，必須針對現在形式發展，認定外部勢力正在積極干涉、干預兩岸關係，所以表達自己立場跟態度。」

▲▼ 大陸全國人大十三屆五次會議將於今（5日）上午開幕，國務院總理李克強將發表政府工作報告。 。（圖／翻攝 央視）

▲ 李克強今年發表政府工作報告，涉台部份預告二十大對台政策鋪墊。（圖／翻攝 央視）

另外，李克強今年政府工作報告提及「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，這是十九大已經出現過內容，「對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。」但這次涉台報告從「形成」改成「貫徹」，是否預告二十大對台工作的一種鋪墊？

王海良分析，今年秋天二十大對台策略會有更詳細的闡述，這次先提前預告放進工作報告，礙於篇幅無法詳細解釋。由此推論，今年下半年的二十大會更加展開細化的對台政策方略，但不是憑空出現的新概念，都是累積過去對台工作經驗總結，形成一個未來解決台灣問題的整體想法，「一中原則、九二共識、和平統一」大政方針不會改變。

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