2英國記者中彈！　遭俄軍開槍狂轟「第一視角」恐怖畫面曝

▲ 基輔近郊布察的街道上一輛戰車被燒毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏開打逾一周，已經造成無數士兵及平民傷亡，在現場帶回第一手消息的媒體人員也身處危險。英國《天空新聞》團隊4日就在離開基輔的路上遭開槍彈洗，至少2人被擊中，所幸都不是致命傷，他們親手拍下的第一視角影片可見當時的恐怖情形。

This is absolutely terrifying - Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.



Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.



They're safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN — Tim Gatt (@TimGatt) March 4, 2022

《天空新聞》首席記者拉姆塞（Stuart Ramsay）團隊4日欲離開基輔，經過近郊的布察（Bucha）一座檢查哨站時突遭埋伏附近的俄軍偵察小隊攻擊。他先是聽見一陣輕微的爆炸聲，接著感覺到他們乘坐的車爆胎，導致車子在荒涼的街道上停下，下秒就有無數子彈擊中前方擋風玻璃。

影片中車上一行人正討論一開始的爆炸聲是否是子彈造成，過沒幾秒車子就無法繼續前進，他們趕緊低頭尋找掩護，接著傳來陣陣驚恐叫聲和一連串槍響，還可看見子彈擊中車身噴出的火花及滿地碎玻璃。他們只能在車上大喊，「我們是記者！英國記者！」要求對方停下攻擊，但槍聲沒有中斷。

拉姆塞表示，「我們受到全面攻擊，子彈如瀑布般射穿整輛車」，擋風玻璃、座椅、方向盤和儀表板全被射爆，且子彈完全沒有打偏，瞄準車子一發接一發狂射，可見開槍攻擊的人受過專業訓練。

拉姆塞奮力衝向路邊的河堤躲避攻擊，過程中被一枚子彈射中背部，大喊一聲「我被擊中了」之後臉朝下倒地。拍下這段影片的攝影師莫克勒（Richie Mockler）身中二槍，所幸都打在防彈衣上，沒有造成致命傷。一行人在河堤下重新集合，「我們5個都還活著，簡直不敢相信。」

他們後來躲進附近工廠等待救援，一天後回到基輔市中心，但未詳細說明傷勢。拉姆塞表示，「我們很幸運，但成千上萬烏克蘭人正在死去。許多家庭成為俄國偵察小隊的目標，就像我們一樣。這場戰爭一天一天惡化。」

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