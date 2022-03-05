兒子教召入伍戰訓14天　媽媽擔憂不捨批：本末倒置

記者陳家祥／台北報導

史上最硬教召5日上路，首梯在上午於桃園蘆竹區山腳國小入營，18日結束教召離營。今天現場有不少教召員的家屬到現場送別，除了擔心與不捨外，就有一位劉媽媽說，當政者應該好好思考一下，「現役軍人不好好訓練，要求退役軍人加強戰備能力，會不會有點本末倒置？」

▲教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）



面對兒子將面對長達14天的教召，劉媽媽說，該訓練還是要訓練，但如果是靠退役軍人來保衛國家，國家政策上應該做一些改變，當政者應該好好思考一下，「現役軍人都不好好訓練，要求退役軍人加強備役的戰備訓練能力，會不會有點本末倒置？」

劉媽媽不滿地說，「國家政策哪個東西不倉卒？真的有去思考是專業在領導專業？現在都是非專業在領導專業人員，所以你說當父母擔不擔心？我不相信哪個父母不擔心。」

劉媽媽認為，其實孩子訓練是應該的，只是說配套上如果可以做得很完整，當然都是很好。現在國軍真的很辛苦，他們承受很多壓力，相對福利沒有、一直在被剝削，覺得現在國軍真的很辛苦，承受很多負面的評價。

劉媽媽說，家屬能夠配合的當然全力配合，相對國家該做好的東西要做到好，相信在這邊國軍的長官都能好好照顧他們，也希望14天後我們的孩子更健康、平平安安回家。

「在整個規劃上有沒有想好配套措施？」劉媽媽表示，這14天我相信長官都能照顧很好，整個環境應該是不會有其他問題。整個執行上，就地戰備等，是不是真的都做到？如果真的準備好的話，當父母也沒什麼好擔心的。

根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2的小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上。

國防部也提醒，召員報到時要記得攜帶召集令、身分證、退伍令、健保卡和私章，同時因應疫情期間，提醒召員備妥相關資料，包括疫苗接種證明和小黃卡；召員的數位迷彩上衣、褲都會由國防部提供，目前庫存都沒有問題，至於內衣、內褲、毛巾和襪子，都會撥發3件，召員基本上不需要額外帶自己的衣服。