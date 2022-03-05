　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兒子教召入伍戰訓14天　媽媽擔憂不捨批：本末倒置

記者陳家祥／台北報導

史上最硬教召5日上路，首梯在上午於桃園蘆竹區山腳國小入營，18日結束教召離營。今天現場有不少教召員的家屬到現場送別，除了擔心與不捨外，就有一位劉媽媽說，當政者應該好好思考一下，「現役軍人不好好訓練，要求退役軍人加強戰備能力，會不會有點本末倒置？」

▲▼教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）

▲教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）

面對兒子將面對長達14天的教召，劉媽媽說，該訓練還是要訓練，但如果是靠退役軍人來保衛國家，國家政策上應該做一些改變，當政者應該好好思考一下，「現役軍人都不好好訓練，要求退役軍人加強備役的戰備訓練能力，會不會有點本末倒置？」

劉媽媽不滿地說，「國家政策哪個東西不倉卒？真的有去思考是專業在領導專業？現在都是非專業在領導專業人員，所以你說當父母擔不擔心？我不相信哪個父母不擔心。」

劉媽媽認為，其實孩子訓練是應該的，只是說配套上如果可以做得很完整，當然都是很好。現在國軍真的很辛苦，他們承受很多壓力，相對福利沒有、一直在被剝削，覺得現在國軍真的很辛苦，承受很多負面的評價。

劉媽媽說，家屬能夠配合的當然全力配合，相對國家該做好的東西要做到好，相信在這邊國軍的長官都能好好照顧他們，也希望14天後我們的孩子更健康、平平安安回家。

「在整個規劃上有沒有想好配套措施？」劉媽媽表示，這14天我相信長官都能照顧很好，整個環境應該是不會有其他問題。整個執行上，就地戰備等，是不是真的都做到？如果真的準備好的話，當父母也沒什麼好擔心的。

▲▼教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）

根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2的小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上。

國防部也提醒，召員報到時要記得攜帶召集令、身分證、退伍令、健保卡和私章，同時因應疫情期間，提醒召員備妥相關資料，包括疫苗接種證明和小黃卡；召員的數位迷彩上衣、褲都會由國防部提供，目前庫存都沒有問題，至於內衣、內褲、毛巾和襪子，都會撥發3件，召員基本上不需要額外帶自己的衣服。 

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
快訊／等5小時沒上岸　男下海抓龍蝦溺斃
女友淚送教召太浮誇？　他反點名「1類人」比草莓兵還沒用
保持中立逾200年！　瑞典首次「多數民意」支持加入北約
2記者中彈！　全車遭俄軍狂轟「第一視角」恐怖畫面曝
兒子被教召入伍14天！　媽媽不捨批：本末倒置
快訊／澎恰恰正式道歉孫協志！　連3句對不起
王力宏、李靚蕾紐約法庭開戰！　訴訟最新進度曝光
快訊／高雄再添3確診！　自助餐女員工感染源不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳駐美處花422萬請蓬佩奧訪台？　外交部：非簽約方不便說明

「王美花下台100次也無法負責」　朱立倫響應郭台銘召開能源會議

兒子教召入伍戰訓14天　媽媽擔憂不捨批：本末倒置

蓬佩奧找蕭美琴談生意？　外交部：歡迎投資「外界不必刻意扭曲」

好消息！納豆腦出血開刀　舅舅侯友宜：穩定康復中

朱立倫駁中常委有「主席推薦名單」　已掌握部分賄選證據嚴辦到底

鍾佳濱參選政策影片曝　「屏東要成為台灣的太空港」

直擊／報到史上最硬教召！女友淚灑營區　教召員：會每天打電話

直擊／史上最硬教召來了！操課14天首重防疫　入營先快篩

國民黨中常委選舉爆「朱立倫推薦名單」　連勝文：有也不見得有用

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

聲林生存週記ep12／哈林.徐佳瑩相約第4季見？　韋禮安也愛哈寶寶！本尊當面獻唱XD

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

傳駐美處花422萬請蓬佩奧訪台？　外交部：非簽約方不便說明

「王美花下台100次也無法負責」　朱立倫響應郭台銘召開能源會議

兒子教召入伍戰訓14天　媽媽擔憂不捨批：本末倒置

蓬佩奧找蕭美琴談生意？　外交部：歡迎投資「外界不必刻意扭曲」

好消息！納豆腦出血開刀　舅舅侯友宜：穩定康復中

朱立倫駁中常委有「主席推薦名單」　已掌握部分賄選證據嚴辦到底

鍾佳濱參選政策影片曝　「屏東要成為台灣的太空港」

直擊／報到史上最硬教召！女友淚灑營區　教召員：會每天打電話

直擊／史上最硬教召來了！操課14天首重防疫　入營先快篩

國民黨中常委選舉爆「朱立倫推薦名單」　連勝文：有也不見得有用

台泥大舉徵才上千人！超級電池工廠碩士新鮮人起薪50K起

南韓疫情燒到《氣象廳》單日確診破25萬　男二打3劑仍確診

朋友等5小時沒上岸　男子卑南海邊抓龍蝦溺斃

美俄核戰空中指揮所「末日飛機」先後升空演練　專家籲：理性看待

台電澄清電纜耐壓試驗標準符合國際規定　絕無降低標準

教召18相送太浮誇？他反點名一類人「比草莓兵還沒用」網推爆

HBL光復高中下週闖小巨蛋拼冠軍　林智堅帶「戰旗毛巾」助攻

台灣鯛與虱目魚課程　台南環境永續植童心

全台唯一「可看海」露天風呂在金山！還能泡湯跨年飽覽浪漫星空

哈登入七六人沒輸過！　費城新星「連4戰飆破20分」追上西蒙斯

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

「14天最硬教召」第一梯600人今報到　6寶帶著安心上路

兒子被教召入伍戰訓14天　媽媽擔憂不捨

首梯600人「史上最硬教召」5日蘆竹報到

快訊／「台灣已經是獨立的國家」　蓬佩奧：美國應外交承認中華民國台灣　

游錫堃作東讚「新一中政策成形」　蓬佩奧謙虛回應：應該做的

台電想電價打折！他傻眼提2建議

直擊／史上最硬教召來了！操課14天首重防疫　入營先快篩

停越久電費越少！議員：一塊雞排都買不到

台援助「27噸醫療物資」送抵華沙　由波蘭協助轉運烏克蘭

雄三飛彈年產能倍增　邱國正：台灣要防衛固守

鄭文燦曝桃園要人道救援烏克蘭　「讓世界感受到台人溫暖」

圖表為證！她驚「台電每逢大事就出事」

人為操作疏失釀全台大停電　王美花掛保證「一年內不再發生」

更多熱門

相關新聞

教召18相送太草莓？他怒點名1類人更沒用

教召18相送太草莓？他怒點名1類人更沒用

本站稍早報導《報到史上最硬教召！女友淚灑營區　教召員：會每天打電話》，讓不少網友覺得無奈又好笑，認為只有14天，根本沒必要這樣18相送。不過，就有PTT網友直呼，「就算哭我也不覺得有啥草莓的，起碼他不閃躲」，更點名一類人「比草莓兵還沒用。」一番言論被讚中肯爆。

職校生抓貓丟池塘　涉虐待畫面鋪

職校生抓貓丟池塘　涉虐待畫面鋪

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

直擊／史上最硬教召來了！操課14天首重防疫　入營先快篩

直擊／史上最硬教召來了！操課14天首重防疫　入營先快篩

百人打仗4人回　議員逼問普丁官員

百人打仗4人回　議員逼問普丁官員

關鍵字：

國防部教召教育召集令影音

讀者迴響

熱門新聞

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

情場萬人迷的共同特徵

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

俄軍被控佔領城市後「抓當地婦女性侵」

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

交往8年信任男友從不看手機⋯結婚前夕崩潰

更多

最夯影音

更多
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻
重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面