教召18相送太浮誇？他反點名一類人「比草莓兵還沒用」網推爆

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《報到史上最硬教召！女友淚灑營區 教召員：會每天打電話》，讓不少網友覺得無奈又好笑，認為只有14天，根本沒必要這樣18相送。不過，就有PTT網友直呼，「就算哭我也不覺得有啥草莓的，起碼他不閃躲」，更點名一類人「比草莓兵還沒用。」一番言論被讚中肯爆。

▲女友不捨落淚，教召員心疼給大擁抱。（圖／記者宋良義攝）

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5日上午有教召員在女友陪同下報到，他表示，收到教召令也沒辦法，而且出社會後，還不曾跟女友分離那麼久的時間，因為每個禮拜都會見面，笑說很像是被隔離；面對女友依依不捨、淚灑營區，教召員也很心疼，保證每天晚上都會打電話，也給女友一個大大的擁抱道別。

結果，看到這樣的畫面，讓許多網友哭笑不得，還有人問卦，「教召搞的比入伍還悲情？」不過，一位一年義務役退伍的學長就回文，先是表示他8年內被教召4次，接著替這位教召員說話，「但這次就14天，真的要respect，就算他是四個月又怎樣？」

▲教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）

這位學長直呼，「搞不好人家就跟女友感情好、熱戀中，又知道這次教召很硬，就算哭，我也不覺得有啥草莓的」，認為起碼這位教召員不閃躲、有老實服兵役、教召也老實報到，沒什麼好酸的。他話鋒一轉，突然開始點名，有些人說到當兵就身體不行，「這類人特別會把愛國掛嘴邊，嘴砲軍事專家，搞得比當過兵的還專業。」

▲網友點名開酸一類人比草莓兵還沒用。（圖／翻攝自PTT）

他忍不住狂酸，「平常運動多猛多猛，一要當兵這痛那痛，丟臉死了，這種才是真正草莓，比草莓兵還沒用。」而若是有人想反駁，「難道當過兵就會上戰場，沒當過就不能保家衛國嗎？」他也直嗆回去，「啊你區區幾個月都不接受挑戰入伍了，直接靠關係閃掉，或各種偏門免役，真的真槍實彈戰場，你也是高機率烙跑啦！」「酸草莓兵、酸哭哭教召的，酸啥小？」

貼文一出，底下許多人不禁給推，「真的，抱怨又如何？不逃就比一堆人好了」、「幫補血，中肯」、「真的中肯，說不定還一堆替代役噓草莓兵」、「現在是我閃兵我驕傲，時代不同」、「真的，閃來閃去的真的孬」、「給推啦」、「合理，公眾人物都不當榜樣，然後叫下面的人民愛國。」