俄烏戰爭Day10　烏克蘭靠「2要點」抵抗到現在

▲遭烏克蘭擊毀的俄軍戰車。（圖／烏克蘭國防部臉書）



記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯舉兵入侵烏克蘭至今已經10天，戰爭初期，烏克蘭士兵將橋梁炸毀，阻斷俄軍前進路線，並以肩射式反坦克武器回擊，再透過戰機和防空系統阻止俄國軍機戰領領空，精明的操作在資訊戰中占了優勢，雖然烏克蘭利用了俄軍的輕敵心態和錯誤戰術，成功減緩了攻勢，不過俄烏在軍力上仍有一定懸殊，恐怕只能減緩俄軍無法全面阻止，普丁的最終目標也不會輕易改變。

根據《紐約時報》報導，烏克蘭軍隊對俄軍的抵抗力比預期中強，一名美國分析家認為，這可能會絆倒俄軍數週或數月，美國參謀長聯席會議主席米利將軍周四指出，烏克蘭使用非常有效的機動防禦，除了非凡的技巧外，還有超乎想像的勇氣，利用對自家土地的了解成功在多條戰線阻斷俄軍前進。

烏克蘭同時也在成為一個全副武裝的國家，美國前駐歐洲陸軍最高指揮官霍奇斯 （Frederick B. Hodges)）表示，戰爭的發展總會和想像中不同，學習、適應得更快的一方能贏得勝利，到目前為止，烏克蘭以更快的速度在學習。

烏克蘭擁有17萬名現役軍人、10萬名預備役和領土防禦部隊，包括至少10萬名退伍軍人，現在又有成千上萬的平民加入，是歐洲最大的軍隊之一，在俄羅斯2014年占領克里米亞半島，並開始支持烏東頓巴斯地區的分離主義分子後，烏克蘭軍隊就在為了俄軍的進一步入侵加強訓練，許多退伍軍人都上過戰場，清楚要如何與俄羅斯人對戰。

▲俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）



此外，美國從2014年以來，向烏克蘭武裝部隊提供超過30億美元（約844億元台幣）的武器及物資，並派出特種作戰部隊協訓烏克蘭軍隊，這8年間，美國軍事顧問在烏克蘭訓練超過2.7萬名士兵，這些士兵分配到常規部隊後，會進一步訓練大部分軍人。

俄軍朝著基輔和哈爾科夫前進，烏克蘭軍則能更快地轉移到關鍵地點，在集中火力的取捨上做出很好的選擇，有戰略專家認為，機械化的機動戰，重點在於將壓倒性戰鬥力集中在關鍵區域，「令人驚訝的是，俄軍沒有辦到，烏克蘭人則成功地調動支援並反擊」。

▲聯合國估計將有1000萬烏克蘭人逃離家園。（圖／路透）



國防情報公司分析師指出，俄軍堅持在主要道路上前進，才能免於陷入泥濘，但側翼和補給路線卻暴露在烏克蘭的攻擊之下，俄軍在基輔的勢力已逐漸被推向西部，迫使增援，烏克蘭除了利用俄軍的戰術錯誤，也利用了俄軍的輕敵心態，目前在保衛北部基輔和哈爾科夫方便，都表現得比南部區域成功。

一名美國政府官員則認為，普丁很可能做出加倍力道的攻擊，且不會改變最終目標，俄羅斯的軍力擁有一定優勢，若以長久來看恐怕無法全面阻止。但也有分析人士指出，俄軍的傷亡人數增加，且國際間對其經濟制裁加劇了混亂，烏克蘭若持續抵抗，可能會顛覆普丁的戰略。