IKEA制裁俄羅斯！關店前夕「掃貨人潮」擠爆　顧客哭抱鯊鯊玩偶

IKEA stores in Russia are experiencing huge queues 由 Daily Mail 發佈於 2022年3月3日 星期四

記者吳美依／綜合報導

瑞典家居零售公司IKEA於3日宣布跟進制裁俄羅斯，4日起全面關閉俄國分店、暫停當地生產線及對俄進出口。此消息一出，俄羅斯民眾紛紛搶在最後一刻，湧入各分店搶購，莫斯科、聖彼得堡、歐姆斯克（Omsk）及新西伯利亞（Novosibirsk）等地IKEA分店人潮洶湧，並且出現長長排隊結帳人龍甚至有人哭喪著臉，不捨緊抱「鯊魚」玩偶。

▲俄羅斯遭IKEA制裁，各地分店關閉前夕湧現大量人潮。（圖／翻攝推特@futurmrsmin、@guilfanr）

IKEA聲明表示，「這場戰爭已經對人類造成巨大影響，也對供應鏈及貿易環境造成嚴重破壞，出於這些原因，IKEA決定暫停在俄羅斯的業務營運。在烏克蘭發生的毀滅性戰爭是一場人類悲劇，我們最深切的同情及關心，與受影響的數百萬人同在。」

IKEA也同步制裁支持俄國進攻的白俄羅斯，他們表示，雖然這些決定直接影響1.5萬名員工，但集團將提供支持，確保員工就業與收入穩定。

▲俄國民眾趕在最後一刻採買家居用品。（圖／翻攝推特@wagedemocracy）

與此同時，許多國際知名品牌也對俄羅斯祭出不同制裁，包括蘋果、英特爾、台積電、福特汽車、殼牌（Shell）、波音公司、Burberry、H&M、Spotify、Nike、愛迪達等等，索尼、迪士尼及華納兄弟等電影公司取消電影上映，F1賽車也宣布終止俄羅斯大獎賽（Russian Grand Prix）合約，往後將不再於俄國舉行賽事。

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