防烏俄衝突假消息亂竄！　微博試行「特定用戶位置顯示」功能

▲大陸微博推出「特定用戶位置顯示」功能，以杜絕假消息流竄。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

烏俄發生衝突後，全球各地民眾透過各式社群軟體即時獲取各種相關消息，不過，也有許多移花接木的影像或網路謠言充斥其中。對此，大陸微博管理員帳號今（4）日發出公告指出，為了在重大事件中維護良好傳播秩序，站方擬於近期上線針對特定用戶展示發博、發評論真實地理位置功能。

▲「特定用戶位置顯示」功能將無法由用戶主動開啟或關閉。（圖／翻攝微博）

公告顯示，此功能目前僅作為俄烏衝突時期特定內容（例如，博文中帶有「俄羅斯」、「烏克蘭」、「基輔」等關鍵詞）的地域展示，以便更透明地向廣大用戶呈現真實情況。

此外，站方將權衡用戶體驗，僅在有必要時，對部分用戶展示微博／評論地理位置資訊（國內顯示到省份／地區，國外顯示到國家），「該功能暫時無法由用戶主動開啓或關閉。」

公告強調，良好的傳播秩序有利於用戶第一時間獲取真實有效信息（資訊），站方呼籲廣大網友，要用真實、客觀的角度參與傳播，以積極、友善的態度理性發言。站方將繼續努力打造和諧友善的社區環境，也歡迎廣大網友對社區生態治理建言獻策，共同維護好清朗的網路空間。