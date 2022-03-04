高檔牛排「2人噴萬元」為何能接受？　網點破關鍵：真的還好

▲美國頂級老饕牛排。（圖／教父牛排提供）

記者周亭瑋／綜合報導

牛排價差之大，從夜市1、200塊吃飽飽，到頂級牛排一客要上千元，就有網友好奇，像教父牛排等名店，兩人少說要準備近萬元，「這種到底是誰在吃的？」這番話掀起熱論，而鄉民們也點出買單關鍵。

網友在PTT提到，「像是茹絲葵牛排館、教父牛排Danny's Steakhouse、艾朋牛排餐酒館，這些一餐吃下來，一個人就要3、4千，而且吃這種高檔牛排，一定會兩個人以上去吃，這樣兩人至少就要準備1萬元了。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

他不禁疑惑，「這種高檔牛排是誰在吃的啊？而且這種是吃氣氛的，絕對不是吃到飽、吃到撐的那種店。」對此，鄉民紛紛回應，「貧窮限制了你的」、「有名的米其林想訂位都訂不到」、「還好我木舌，覺得鹹酥雞比牛排還好吃」、「是真的有比較好吃啊」、「很多吧，還要提早訂，不然客滿」、「我蠻多科技業朋友在吃，而且昨天還問我要不要一起，吃氣氛不至於，我覺得是吃身分地位」、「不是你的圈子」。

而針對原po的疑問，眾人直指關鍵，就是這種餐廳並非天天去，通常都是久久才吃一次，「上個月才剛吃教父，一客3800元，4個家人一起，還好吧...偶爾吃一下」、「請重要的客戶吃的」、「人均3、4千也沒法吃啥身分地位吧」、「偶爾吃一次還算可以」。