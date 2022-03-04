「今年還會大停電！」友人豪賭機票　網笑：不是雞排就all in

▲0303全台大停電，高雄部分地區當晚仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

鴻海創辦人郭台銘去年曾預言「台灣今年必定缺電」，經濟部長王美花受訪時對賭「送雞排」，沒想到0303就發生全台停電事故，一場「雞排之賭」引發話題。有網友表示，住台北的友人就在群組裡打賭，「今年一定還會有全台大停電」，看到原PO的決定後，不少人笑呼+1，「你可以去包機惹。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「朋友跟我賭今年還會大停電，該賭嗎？」文中表示，「欸欸！剛剛在群組大家有點吵架，有個住台北的朋友表示，『今年一定還會有全台大停電，要不要來打賭？』」，至於賭注的話，目前暫定是「飛日本的來回機票」。

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原PO就反串道，「但我覺得應該……不可能一直人為疏失吧？我是不是贏定了呀？請問我該賭嗎？」讓網友紛紛搶報名，「我也想跟你賭」、「我也想跟你賭50萬」、「可以+1嗎」、「我再加碼五天四夜的飯店住宿，敢不敢」、「我也要賭，還會再停（原po你可以去包機惹）。」

▲國民黨籍立委林為洲4日中午在經濟部前發雞排，強調經濟部長王美花要願賭服輸。（圖／記者湯興漢攝）

也有網友直酸，「賭今年飛不了日本」、「你要定義大停電是什麼」、「15年前賭勝率大，現在不好說」、「是跳電，不是停電」、「先定義又能怎麼樣？重新定義穩贏」、「以後停電這兩字會消失，改電力調節」、「目前是3月喔～你仔細考慮一下。」

還有人起鬨應該要賭雞排，「我賭10塊雞排」、「賭3541元外加雞排1片。」也有網友秒制止，「除了雞排以外可以All in，雞太可憐了」、「你再賭雞排，雞就要翻臉了」、「雞本會罵你」、「每個人都愛賭雞排，難怪雞暴怒不想生蛋。」

鴻海集團創辦人郭台銘去年底曾擔憂，「台灣2022年必定缺電」，當時經濟部長王美花於廣播專訪時表示，早有因應措施，可以跟郭董做說明，聽到主持人開玩笑提議「賭個雞排好了」，她還笑回「不錯喔！」看似相當有信心。沒想到事隔2個月，就出了停電事故，許多人便開點雞排，「不要切、要辣，謝謝部長」、「去哪裡領？」