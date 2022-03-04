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普丁安理會發言6大重點曝！網笑「驚人的正確」：但要反過來看

▲▼俄羅斯前官員透露，普丁對烏克蘭的作戰目標是，3月2日以前取得軍事勝利。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

俄烏交戰至今（4日）進入第9天，期間不乏談判與各種會議，俄羅斯總統普丁日前則在國內召開安理會。有媒體就曝光他對高官的一番發言，6大重點被鄉民怒批「指鹿為馬、顛倒是非」，反而將這些話「反過來看」，才是真正的吻合事實，「驚人的完全正確！」話題引發議論。

《Voice From Germany 德國之音》今日凌晨在推特發文，指出普丁和國內高官召開安理會，並整理發言的6大重點如下：

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1.烏克蘭因西方納粹主義宣傳而不願意和俄羅斯統一

2.烏克蘭軍隊用平民作為肉盾

3.俄羅斯軍隊沒有轟炸平民

4.烏克蘭軍隊禁止平民通過安全通道撤出戰場

5.俄羅斯特別軍事行動沒有追不上進度，并將摧毁西方製造的這個「反俄羅斯」產物

6.戰死的俄羅斯士兵都是「俄羅斯英雄」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友直呼，重點6點要反過來看。（圖／翻攝自PTT）

這篇整理就被轉分享到PTT八卦版，網友們紛紛傻眼，「為了完成普丁的統一大夢，俄羅斯英雄一夕暴增」、「他在做夢484」、「老來瘋耶」、「但欸！出兵理由完全沒提到要統一烏克蘭啊」、「笑死，他也知道烏克蘭不想被統一喔」、「看來1才是重點……其他屁話。」

其中，就有人回文，發現普丁說的確實是實話，不過要「反過來看」，「基本上已經完全指鹿為馬、顛倒是非了，這些話反過來看，驚人的完全正確」。其他人也不禁搖頭，「就因為他知道自己說啥都沒差，所以亂講啊」、「政府做為人民的後盾，意思是人民為政府的前盾」、「反著看就對了。」

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