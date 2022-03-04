王世堅批吳斯懷吃裡扒外　「你不要碰涉及國家機密的委員會」

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院新會期開議，國民黨立委吳斯懷在同僚陳以信禮讓下，如願進入國防外交委員會，然而吳斯懷曾以退將身分出席中共活動惹議，遭到國內抨擊。民進黨北市議員王世堅4日就透過臉書痛罵，吳斯懷是吃裡扒外、叛國。

王世堅指出，吳斯懷曾聽訓於中國國家主席習近平，教共軍如何規劃、如何投射、如何訓練，身為台灣培植的軍事人才卻為敵所用；此外，擔任立委時還阻止國防部，要求政府不要向美國軍購，不要跟美國一起做軍事演練。

王世堅表示，「天啊！多少愛好自由民主的國家，多希望能夠跟美國有軍事交流，得到軍事的科技，這是大家求之而不可得，結果吳斯懷竟然說相反的話」。

對於國民黨立院黨團總召曾銘宗稱，若吳斯懷以後洩密、做了對不起國家的事，該法辦就法辦一事，王世堅質疑，如果沒抓到就不算嗎？國民黨與吳斯懷的心態就是沒抓到都不算，是這樣子嗎？吳斯懷進外交國防委員會，國防部必須畢恭畢敬提供他國防機密，那是抓雞寄山貓！天底下哪有這種事。

王世堅呼籲，吳斯懷有誠意的話，就如全民所願，你矇上不分區立委，你絲毫沒有民意，這些涉及國家機密的委員會，你不要來碰。

吳斯懷2016年11月曾與32名退將到中國參加「孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，被中國官媒《央視》拍到在台下聆聽習近平致詞，自此被貼上「中共同路人」的標籤。