民團要吳斯懷滾蛋　邱國正力挺：他謹守分際「我沒有任何疑慮」

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期委員會名單日前出爐，退役將領、國民黨立委吳斯懷首度進入外交及國防委員會，但遭台灣獨立建國聯盟、台灣制憲基金會質疑，開記者會要吳滾蛋。對此，國防部長邱國正4日上午赴立法院備詢前受訪力挺說，吳斯懷是他的老長官和學長，大家都很清楚他是謹守分際的一個人，「我沒有任何顧慮」。

邱國正今天上午被媒體詢問，是否對吳斯懷進入到外交及國防委員會有疑慮？邱直言，「我沒有什麼疑慮」，吳斯懷以前在軍中是他的老長官和學長，平常行事風格大家都很清楚，「他很謹守分際的一個人，我沒有任何顧慮，我會跟他好好做一個協調合作，誠如對一般委員一樣，這一方面他會持續來做」。

台灣獨立建國聯盟、台灣制憲基金會、台灣教授協會、台灣基進和台北市議員苗博雅今天上午參加「中共同路人，吳斯懷滾蛋」記者會，質疑吳斯懷過去言論附和中國大外宣、鼓吹「疑美論」，更曾親赴中國聆聽中國國家主席習近平講話，有多次不利台灣的論的論述，不該加入外交及國防委員會。

台灣基進秘書長王興煥上午指控，吳斯懷就是「台奸」，請吳斯懷進入外交及國防委員會，甚至擔任召委是「請鬼拿藥單」，民進黨在立法院的席次已經過半，作為外交及國防委員會成員的立法院長游錫堃，不應以「中立」的理由迴避「台奸審查國防」這種必然造成國家安全重大災難的政治陽謀，呼籲游阻擋吳斯懷。

▼多個本土社團和台灣基進今天上午舉行「吳斯懷滾蛋」記者會。（圖／台灣基進提供）