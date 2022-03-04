LIVE／蓬佩奧高呼「美國應承認中華民國台灣」　訪台記者會最新現場

記者呂晏慈／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日上午出席遠景基金會舉行的演講會，拋出美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家的主張，引發高度關注，今天下午2點半他將參與在君悅酒店舉行的媒體聯訪記者會，親自回答媒體提問。《ETtoday東森新媒體》將全程直播。

▲美國前國務卿蓬佩奧演講會。（圖／記者林敬旻攝）

蓬佩奧今天上午在演講會中肯定總統蔡英文說，「在這個關鍵的歷史時刻，總統蔡英文持續展現台灣人所需要的領導人風範」，台灣人民在這座島嶼創造令人驚豔的民主奇蹟，並稱感謝在他下榻的旅館外的示威民眾說，「你們是這個國家民主活生生的例證，也讓我想到我的家鄉」。

蓬佩奧呼籲，美國應該立即採取措施，以外交承認中華民國台灣是自由主權國家，「這無涉台灣未來的獨立，而是承認一個明確且早已存在的事實」，過去和現任台灣領導人都明確表示台灣無需宣佈獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國，「美國政府應該承認這個政治、外交及主權事實，台灣人民值得世界尊重，其作為一個自由、民主的主權國家」。

蓬佩奧今天上午出席遠景基金會所舉辦的活動並公開演講，下午將進行媒體聯訪記者會，並將在晚間參加立法院長游錫堃設宴，與會者包括立法院副院長蔡其昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、時代力量立法院黨團總召邱顯智等人。