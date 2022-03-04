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俄反制裁「停供」美國火箭發動機　俄航太局長：讓他們坐掃把飛吧

▲美國擎天神5號運載火箭。（圖／CFP）

▲美國擎天神5號（Atlas V）運載火箭。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

面對美國對俄羅斯進行的制裁，俄國也主動採取措施應對，據俄媒報導，俄羅斯聯邦航太局（Roscosmos）局長德米特里·羅戈津（Dmitry Rogozin）表示，俄羅斯將停止向美國提供火箭發動機，不再對此前已交付的發動機進行技術維護，「讓他們用別的東西飛吧，比如他們的掃把！」

▲俄羅斯航太局局長局長德米特里·羅戈津（Dmitry Rogozin）。（圖／翻攝觀察者網）

▲俄羅斯航太局局長局長德米特里·羅戈津（Dmitry Rogozin）。（圖／翻攝觀察者網）

《塔斯社》報導，此外，羅戈津還稱，俄羅斯太空計劃將在制裁的背景下進行調整，優先考慮為國防利益製造衛星，確保衛星具有「雙重用途」。

據了解，俄國採取的反制裁措施將適用於美國擎天神5號運载火箭（Atlas V）使用的RD-181型液態火箭發動機，以及安塔瑞斯號運載火箭（Antares）的一級推進器RD-181型液態火箭發動機。

RD-180系列是俄羅斯動力機械科研生產聯合體（NPO Energomash）研發的液態火箭發動機，主要用於美國「擎天神」系列運載火箭。此外，俄國還向美國供應RD-181發動機，該發動機同樣由動力機械科研生產聯合體根據2014年12月與美國軌道科學公司（Orbital Sciences Corporation）合約研發製造。

▲RD-180火箭發動機。（圖／翻攝俄羅斯衛星通訊社）

▲RD-180火箭發動機。（圖／翻攝俄羅斯衛星通訊社）

羅戈津表示，自90年代中期以來，俄羅斯共向美國交付了122台RD-180火箭發動機，其中有98台已被用於擎天神系列運載火箭。對於剩下的24台RD-180，羅戈津指出，俄方不會為其提供技術維護，「在這種情況下，我們無法為美國提供世界上最好的火箭引擎。讓他們用別的東西飛吧，我不清楚可以用什麼，比如他們的掃帚！」

對於美國宣稱的制裁措施或包含俄國的太空計劃，羅戈津認為，俄羅斯太空計劃將在制裁的背景下進行調整，「俄羅斯將專注製造符合聯邦航太局和國防部利益的衛星，考慮到目前的情況，航太局將確保製造的衛星將具有雙重用途。」

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