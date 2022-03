不挺普丁！俄前外長斥「開戰是野蠻行為」：西方應加大制裁

▲俄羅斯前外長科濟列夫狠批俄國的侵烏行動是野蠻的行為。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯前外長科濟列夫(Andrei Kozyrev)最近在接受CNN的採訪時,狠批俄國總統普丁侵略烏克蘭「是野蠻的行為」,還呼籲西方國家應展開「針對俄羅斯決策者與執行者」的制裁,因為目前對普丁實施的制裁實在是不痛不癢。

據CNN報導,科濟列夫3日痛批,普丁對烏克蘭開戰的行為極其野蠻,「這樣的局面是我在當外交部長時完全想像不到的,但後來我開始明白,他們正在走下坡路,因為他們認為,無論是在國內或國外,他們的行徑都不會被責罰」。

科濟列夫指出,俄羅斯政治人物的這些想法很不幸地養大了他們的胃口,「這不代表他們在建樹俄羅斯的野心變大,反之他們現在正通過這場戰爭,摧毀俄羅斯和烏克蘭人民的未來」。

Former Russian Foreign Minister @andreivkozyrev warns that sanctioning Russian officials like Putin and Lavrov may be ineffective, “like doing almost nothing – because nothing, I think, is in their names… You can’t find their assets. It’s all [with] other people.” pic.twitter.com/5DrEjTXYib