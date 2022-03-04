不挺普丁！俄前外長斥「開戰是野蠻行為」：西方應加大制裁

▲俄羅斯前外長科濟列夫狠批俄國的侵烏行動是野蠻的行為。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯前外長科濟列夫（Andrei Kozyrev）最近在接受CNN的採訪時，狠批俄國總統普丁侵略烏克蘭「是野蠻的行為」，還呼籲西方國家應展開「針對俄羅斯決策者與執行者」的制裁，因為目前對普丁實施的制裁實在是不痛不癢。

據CNN報導，科濟列夫3日痛批，普丁對烏克蘭開戰的行為極其野蠻，「這樣的局面是我在當外交部長時完全想像不到的，但後來我開始明白，他們正在走下坡路，因為他們認為，無論是在國內或國外，他們的行徑都不會被責罰」。

科濟列夫指出，俄羅斯政治人物的這些想法很不幸地養大了他們的胃口，「這不代表他們在建樹俄羅斯的野心變大，反之他們現在正通過這場戰爭，摧毀俄羅斯和烏克蘭人民的未來」。

Former Russian Foreign Minister @andreivkozyrev warns that sanctioning Russian officials like Putin and Lavrov may be ineffective, “like doing almost nothing – because nothing, I think, is in their names… You can’t find their assets. It’s all [with] other people.” pic.twitter.com/5DrEjTXYib — Christiane Amanpour (@amanpour) March 3, 2022

他還向西方國家喊話，聲稱國際對俄羅斯的制裁應該針對這些決策者或執行相關決策的人，「現在針對普丁與現任外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的制裁和什麼也沒做一樣，你無法在他們名下找到任何資產，他們都已經轉移到其他人名下了 」。

曾在1990年至1996年擔任外長的科濟列夫，是俄羅斯在蘇聯解體後的第一位外交部長。他1日在推特上呼籲所有俄國外交官辭職，以抗議普丁對烏克蘭展開的「血腥自相殘殺之戰」。

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