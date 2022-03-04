美把陸當成競爭對手　人大發言人：拉「小圈子」搞對抗破壞互信

記者任以芳／北京報導

大陸十三屆全國人大五次會議今（4日）12時在人民大會堂舉行新聞發佈會，由大會發言人張業遂主持會議。準60分鐘的記者，共有八個問題，今年首次未提軍費增長問題，張業遂藉由回答大陸經濟制裁立陶，直接挑明原因就是台灣問題和違反「一中原則」。另外，談到美國把中國都競爭對手，只會破壞中美互信合作，損害自身利益。

張業遂首先介紹，本屆人大大會議程共有10項，包括審議政府工作報告等6個報告，審議地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法（修正草案）的議案、審議第十四屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定（草案）的議案、審議香港特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）的議案、審議澳門特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）的議案等，目前各項準備工作已全部就緒。

▲大陸全國人大會議發言人張業遂回答中外記者問題。（圖／記者任以芳攝）

有媒體提問，美國發展芯片把中國作為戰略競爭對手，是否破壞中美互信與合作？張業遂說，相互尊重、和平共處、合作共贏，應成為新時期中美正確的相處之道。和平共處的關鍵是相互尊重，合作共贏符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的期待。

他進一步說，美國如何提升自身競爭能力是美國自己的事情，以中國發展為藉口、將中國作為戰略競爭對手的做法，只會破壞中美互信與合作，也必將損害美國自身利益。以意識形態划線，拉「小圈子」，搞集團對抗，都有悖於時代發展潮流，也根本行不通。

談到反外國制裁法是應對西方國家遏制打壓的防禦措施？張業遂說，中國的反外國制裁法是一部指向性、針對性很強的專門法律，突出的是一個「反」字。中國的反外國制裁法是應對遏制打壓的防禦措施，與一些國家的「單邊制裁」有本質區別。

針對外媒質疑中國對立陶宛實行「經濟脅迫」？張業遂表示，立陶宛政府和台灣官方建立來往關係，已經嚴重違反一個中國原則，違背立方在中立建交時所作的政治承諾。中國政府對此作出堅決回應，是完全正當的、必然的。目前中立兩國關係出現的問題責任完全在立方。在國際貿易中，中國從不歧視任何國家、任何企業，不存在所謂「經濟脅迫」問題。中方希望歐盟採取客觀公正立場，不要將中立之間的問題擴大化或上升至中歐關係層面。

▲大陸官方一再強調「動態清零」不是要追求「零感染」（圖／記者任以芳攝）

大陸實行的「動態清零」也是外媒關注焦點，當全球都在適度開放，只有中國採取「清零」會影響經濟發展。張業遂強調，「動態清零」不是要追求「零感染」，事實證明「動態清零」做法符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。無論從確診、死亡、經濟發展的數據來看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。

最後，他指出，到目前為止，中國已經向120多個國家和國際組織提供超過21億劑疫苗，佔中國以外全球疫苗使用總量的三分之一，是對外提供疫苗最多的國家。中國一些企業已同多個發展中國家合作生產並灌裝疫苗，同多個發展中國家簽署聯合生產疫苗協議，初步形成了超過10億劑的年產能。

談到中國發展民主制度，張業遂指出，全過程人民民主有兩個關鍵詞，一個是「人民民主」，一個是「全過程」。中國發展全過程人民民主不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐。一個國家民主不民主，實踐最有說服力，這個國家的人民最有發言權。張業遂表示，人民代表大會制度是實現我國全過程人民民主的重要制度載體。