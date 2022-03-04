圖表為證！她驚「台電每逢大事就出事」　籲檢調應查有無內鬼

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圖表為證！林楚茵驚「台電每逢大事就出事」　籲檢調應查有無內鬼

▲高雄部分地區3日晚間仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄部分地區3日晚間仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄興達電廠關關場3日上午9時疑因人員操作失誤釀全台大停電，台電估計549萬戶受災；尷尬的是，停電時間點正值美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台之際，總統府甚至喊卡頒授「特種大綬景星勳章」直播。對此，民進黨立委林楚茵羅列出5年來的停電事故，發現台電每逢大事發生就出問題，呼籲檢調應徹查是否有內鬼。

林楚茵4日透過臉書上傳一張「重大停電事故與大事記整理」圖表，並指出，2017年的815大停電起，近年來台電重大疏失都發生在國家大事發生之際！這真的只是巧合嗎？檢調單位應該介入調查，台電更應懲處違反SOP的員工。她也說，「台電每逢大事發生就出問題，檢調應徹查是否有內鬼」。

林楚茵表示，自己認同經濟部和台電高層必須負責，但不能讓台電變成鐵打的衙門、流水的官，犯錯疏失的第一線人員必須徹查、追究責任！如果真的是違反作業SOP，造成全國莫大損失，必須由非台電的外部單位徹底調查。

林楚茵還用Hashtag強調，「低級錯誤零容忍」。

從林楚茵圖表來看，不只蓬佩奧訪台時遇到停電，去年12/8中和電塔爆炸，正值波羅的海三國議員拜訪立法院、斯洛伐克官員訪台；而12/12 還有英特爾CEO、法國前議長率團訪台。

▼林楚茵臉書4日上傳的「重大停電事故與大事記整理」圖表。（點圖可放大／翻攝自Facebook／立法委員 林楚茵）

▼林楚茵臉書4日上傳的「重大停電事故與大事記整理」圖表。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 林楚茵）

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