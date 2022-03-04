看書總是半途而廢？養成閱讀習慣　一年可以看365本書

▲養成閱讀習慣，一年可以看365本書。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

不少人的新年新希望，就是希望自己一個月能讀一本書，但打開書後卻總是半途而廢，在《間歇高效率的三次閱讀法》一書提到，養成閱讀習慣的秘訣就是「節省閱讀時間」，讀一本書花的時間越短，越容易養成閱讀習慣。

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▲《間歇高效率的三次閱讀法》。（圖／采實文化提供）



聰明人會想方設法養成習慣，而非依賴自己的幹勁，把習慣化、系統化的思維融入日常生活中，讀書就會是一件稀鬆平常的事，這就跟每天固定運動一樣，養成運動習慣的人不會覺得痛苦；反之，不習慣運動的人會覺得很辛苦，認為自己撐不下去。

閱讀也要養成習慣，養成習慣後自然會安排時間、大量閱讀，讀一本書花的時間越短，越容易養成閱讀習慣，假設你每天花一百分鐘讀一本書，一年就等於讀了三百六十五本，這並不困難，你可以早一個小時起床，先讀「第一次」和「第二次」，等下班回家再讀「第三次」。

也可以利用通勤或午休時間，例如上班搭車時，先花半小時，下班搭車再花半小時，午休也花四十分鐘閱讀，這樣一天就有一百分鐘了，做不到每天一百分鐘的話，分兩、三天達成也沒關係，不然分一週也行，也就是用七天的時間閱讀三次。這樣等於一週讀一本書，一個月讀四本書，一年也有將近五十本的讀書量。

請先空出一百分鐘，這是每個人都辦得到的事，不過如果叫你先讀一本書，安排讀一本書的時間，你大概會覺得很困難，先安排一段時間比較好養成習慣，你要思考哪一段時間能拿來用，然後用那段時間來閱讀。決定好閱讀時間後，不管發生任何事都要執行到底。