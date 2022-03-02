每次看完就忘記？專家教你「100分鐘讀懂一本書」

▲明明看過卻老是記不住？專家教你看懂一本書只需要100分鐘。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

你通常都花多久時間看一本書呢？看完之後內容又記得多少呢？其實讀「書」也是有技巧的，在《間歇高效率的三次閱讀法》一書提到，看懂一本書只需要100分鐘，教民眾可以使用「一百分鐘讀三次」的高效閱讀法。

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▲《間歇高效率的三次閱讀法》。（圖／采實文化提供）



作者表示，每次閱讀都要分配好時間，假設讀一本兩百頁的商業書或實用書，總共要花一百分鐘，那麼「第一次」先花十分鐘，「第二次」花五十分鐘，「第三次」花四十分鐘。不少讀者可能會懷疑，一本書只花一百分鐘閱讀，還要讀三次是不是太強人所難了？會有這樣的想法，代表你是用「散步」的心態在讀書，閱讀商業書或實用書，必須用「登山」的方式閱讀。

「第一次」先花十分鐘閱讀，稱之為概觀式閱讀和發現式閱讀，第一次閱讀的重點在於掌握書的架構。尤其「登山型」的書，作者都會用一定的架構來撰寫，你要先了解整本書的骨架。瀏覽完整本書，理解重點在哪裡後，「第二次」要拿螢光筆畫重點，這是深化理解力的閱讀方式，要閱讀「第一次」找到的重點，畢竟只有五十分鐘的時間。「第三次」閱讀要留意第一次掌握的架構，以及第二次畫下重點的部分，然後在閱讀的過程中，畫下紅色或粉紅色的螢光筆，有需要的話就寫下自己的感悟。



反覆閱讀是非常有效的辦法，可以深化你的記憶力，一百分鐘內反覆閱讀三次，你會有不一樣的發現。比起花時間從頭到尾細心精讀，更能清楚掌握書的重點，況且還有畫線並寫下重點，這種抒發己見的過程，會深化你的理解力和記憶力。