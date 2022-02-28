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桃園幼兒園染疫擴大！相關確診增7例「有5例是孩童」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布9例本土個案，其中7例在桃園、新北和台南各有1例，桃園疫情主要是幼兒園染疫擴大，7例中有5例是孩童。

2/28疫情資訊。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥說明，桃園市案例中的案20580是未滿5歲男童，為案20555及案20556同住家人，居格採檢陽姓，Ct值14.8，另一名案20618也是10多歲女童，是案20559兒童課後班同學，居隔採檢楊姓Ct值18.7。

莊人祥說，富林國小有設一個採檢站，共採237位，驗出一名陽性個案（案20217），是未滿10歲女童，曾上過同校教師案202563的課，Ct值22.6。而觀音國設採檢站共採1037位，檢出兩位陽性個案，分別案20619、20620，其中案20619是未滿5歲男童，Ct值36，案20620是未滿10歲女童，Ct值31.5。

另外，案20622是案20619母親，陪同20619居隔採檢驗出陽性，Ct值25.3。而案20621是30幾歲女性某公司會計人員，與案20557曾於2/23有職場接觸，經採檢驗出楊姓，CT值19.1。

▲▼2/28新增本土個案表。（圖／指揮中心提供）

▲2/28新增本土確診個案表。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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