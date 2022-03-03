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土地公生日「招財3大絕」曝光！頭牙拜完：等著錢滿滿進帳

▲▼ 南投紫南宮（圖／記者劉維榛攝）

▲竹山紫南宮，主祀福德正神。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

明（4）日是農曆二月初二是轉運吉日，俗稱「龍抬頭」與「頭牙日」，這天也是福德正神的誕辰，今年若想荷包滿出來，務必要把握求財最佳時機。作家《錯別字－賴正鎧》熱心分享，供品要準備單數，最好是9點至11點登門拜訪老人家，最後可準備一張「招財符」，土地公會以「急件」幫大家處理問題。

臉書粉專作家《錯別字-賴正鎧》分享，明天是拜土地公的生日，廟宇肯定人山人海，若想更容易被祂瞧見，其實有幾個「求財大絕招」，包括供品如何買、哪個時間去拜等。

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►供品怎麼買？甜食？數量？

賴正鎧透露，首先要準備供品，由於土地公愛吃甜食，多數人會買 花生、麻糬及酒類，但往往這些食物拜完就等著過期被丟掉，相信土地公也不樂見這種情況發生。

「水果也是安全牌！」賴正鎧表示，為避免浪費食物，其實信眾帶著虔誠的一顆心，並獻上「你覺得最好的供品」，神明自然不會去計較這麼多。值得注意的是，屆時供品要買基數，因為單數屬陽、偶數屬陰 。​​

賴正鎧也補充笑稱，曾經看過有人買20杯黑糖珍奶在慈祐宮拜媽祖，另也直擊信眾拿海底撈料理包拜太上老君。​

▲▼拜拜,供品,金紙。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲供品部分，準備信徒愛吃的食物即可。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

►哪個時辰拜土地公最好？

賴正鎧說，依據「奇門遁甲選時間」，針對二月初二，也就是國歷3月4日（五）這天的日盤，台灣位於中原的東南方，東南方為天盤丙、地盤辛「日月相會」，是屬於不錯的組合，生門是八門中最吉祥的門。 ​

翻成白話文後，賴正鎧說明，簡單來說就是「當天早上9點到11點」最適合前往土地公廟拜拜，那時候土地公爺爺在廟裡的機會比較大，你去拜訪老人家，老人家剛好就在家。​

▲▼新北中和烘爐地。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人認為中和烘爐地超靈驗。（圖／記者蔡玟君攝）

►如何讓土地公急件處理問題？

賴正鎧直呼，「我會蓋上 急件的章」，也就是向法師求一張土地公招財符，連同金紙一起燒，讓土地公更快來處理你的問題，就算不是急件至少不會被忽略。​

賴正鎧也打個比方說明，假想每位信徒，持香祈求都是上繳天庭的一份文件，上萬封公文，土地公自然會優先處理 急件的財務需求​，「記得啊，新的一年頭牙拜得好，尾牙獎金才會好啊！​」

本文由作家《錯別字－賴正鎧》授權提供，請勿轉發！

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