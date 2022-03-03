尷尬了！鴻海首批「電動巴士Model T」交車遇大停電　董座回應了

▲鴻海首批電動巴士Model T交車儀式。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

鴻海旗下鴻華先進科技3日於高市府舉行首部電動巴士交車儀式，首梯有30輛電動巴士交付三地集團旗下高雄客運，並於16日行駛於「24區」公車路線。不過尷尬的是，今天碰上全台大停電，電動車如何儲能也成為焦點，對此，鴻海集團董事長劉揚偉表示，鴻海電動巴士完善的ESS(電能儲能系統)，運作上不受短暫停電影響。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺攝）



高雄市長陳其邁指出，現在正是台灣電動車及電巴發展的關鍵節點，尤其鴻海電巴在關鍵性技術不僅在台灣甚至放眼全球市場都非常具有競爭力。他強調，自上任後除在橋科、路科以及中油高煉廠建構先進半導體製程製造中心，並努力打造南部半導體S廊帶外，最重要的是希望跟在地台灣最強電動車產業深化合作，歡迎鴻海在電巴領域持續加碼投資高雄。

▲鴻海集團董事長劉揚偉。（圖／記者許宥孺攝）

鴻海董事長劉揚偉表示，今天正式交車是鴻華先進投入電動車產業以來一個最重要的里程碑，由於MODEL T的概念、設計與製造都在台灣，超過65%以上零組件皆由MIH開放電動車聯盟成員和台灣供應商所提供，高雄是MODEL T的第一站，未來將結合鴻海集團全球電動車產業佈局陸續開展。

由於今天興達廠開關事故造成全台大停電，媒體也提問到，碰上停電時，電動車如何儲能？劉揚偉表示，鴻海電動巴士完善的ESS(電能儲能系統)就是面對類似短暫停電事件時，不受影響。此外，鴻海集團創辦人郭台銘過去曾拋出「一定缺電」的看法，劉揚偉則說：「相信在政府完善規畫下，一定有一套做法來解決供電問題，我們拭目以待，相信政府也知道供電是一個需要解決的問題。」

▲▼鴻海首批電動巴士Model T交車儀式。（圖／記者許宥孺攝）

首輛MODEL T電動公車將於3月16日起，行駛於新增的「24區間車」路線，每天上午7時至下午18時30分從高鐵左營站發車，沿大中二路、民族一路、天祥二路、新莊仔路、博愛路、龍德新路、自由路行駛，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、義享天地等站，往返時間約50分鐘、營運里程約14公里。後續將評估60、橘12等高運量路線需求，規劃更多電巴陸續上路。

▲鴻海集團電動巴士「MODEL T」交車儀式。（圖／記者吳世龍攝）

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