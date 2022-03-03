高雄停電重災區爆81件車禍！6hrs助89人脫困　捷運預計1630通車

▲全台大停電導致交通亂象。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄興達電廠3日上午出現開關故障事故，導致發全台瞬間大停電。高雄市不僅有186萬戶受停電影響，更直接影響供水，而這突發事故也讓生活都亂了套，不僅電梯受困案件頻傳，多處紅綠燈也停擺，讓警消忙翻了。高雄捷運則指出，輕軌已局部營運，捷運部分暫定16:30通車。

(3)日上午9時7分台電因興達電廠開關廠事故，導致高雄及全台各地發生大規模停電，高雄市政府9時30分宣布緊急應變中心一級開設，交通部分，公車、渡輪、Youbike、高鐵、台鐵正常營運。

▲高雄捷運暫定下午4點30分通車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄捷運表示，輕軌C1-C20預計於15:30起先局部營運，採四列車，30分鐘班距，保全在車上協助通過無號誌或無義交管制的路口，C1-C32以三部接駁車服務。捷運部分已復電，營運前整備中，暫訂16:30通車。

▲▼全台大停電！高雄爆多起電梯受困事件（圖／記者吳奕靖攝）

消防局統計，截至下午3點，停電6小時陸續接獲電梯受困案件80件,並持續增加中，目前消防局已出動116車315人協助，獲報案件已全數協助脫困，並救出89人。呼籲市民朋友停電未全面恢復期間暫時避免使用電力運輸設施，如電梯、電扶梯等，並耐心等待復電同時注意安全。

▲高雄交通號誌停擺，導致路口亂象。（圖／記者許宥孺攝）

警察局統計，截至下午3點，停電影響轄內重要路口324處，各分局、派出所共計出動823名警力、50名義交協助交通疏導，期間A2事故有40件，A3事故有41件。

記者直擊，全市停電造成路口紅綠燈停擺，雖在警方及時疏導不至於交通阻塞，不過用路人行經路口時，仍需減速並互相禮讓，以免大車、自行車混行而險象環生。四維行政中心也受停電影響，辦公室一片漆黑，一樓集中洽公區則正常運作，不過印表機無法使用，造成部分業務停擺。

▲店員手寫餐點。（圖／記者許宥孺攝）

民生部分，家樂福表示，各店即啟動緊急供電系統，在最短時間內均正常營運，平時亦依照程序落實機電設備保養，確保消費者及員工安全。連鎖手搖飲店雖也正常營運，不過受限停電，封口機、點餐機無打使用，一律採罐裝式銷售，客人點餐內容只能由店員親自手寫，並且無法使用載具、電子支付系統，僅能現金支付。