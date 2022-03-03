千萬別惹！這5星座「狠起來超冷血」　網喊準認了：就是我

▲你也曾經誤踩地雷，惹過這些星座嗎？（圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

在你的人生中，也曾遇過友誼的小船說翻就翻嗎？可能是你真的傷了對方的心了。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》勸告，有5個星座千萬別惹，因為他/她們一狠起來超冷血，其中上榜的包括射手座、水瓶座、天蠍座、處女座及摩羯座。大批網友狂喊準，留言認了「就是我」！

安德魯示警「有5星座千萬別惹」，除了參考太陽外，也要看月亮及上升：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.射手座

平時看起來落落大方，什麼玩笑都能開，事實上射手座的地雷也頗多，一不小心踩到他/她的點，翻臉跟翻書一樣快，衰的是還不知道他/她為何生氣。脾氣來得快去得也快的射手，一旦你做了讓他/她心灰意冷的事，發起狠來絕情到底，將你區隔出他/她的世界外，即使倆人在同一空間，也會把你當空氣。雖不擅長冷暴力，但不小心抓狂那股冷氣團威力也是很強。

射手座腦筋容易打結，有時會突然變得敏感、在意細膩小事，若剛好碰到他/她情緒不好時，芝麻綠豆大的事也會無限被放大。千萬別忘記大多時間的射手感性大於理性，別輕易挑戰他/她的底線，否則會失去理性拿命跟你拚。

2.水瓶座

一向很重視自己感覺的水瓶座，只要沒誤入他/她的禁區，總是會表現出有禮貌的樣子，待人和善客氣。不喜歡惹麻煩的水瓶座，只要還在忍受範圍內選擇睜一隻眼閉一隻眼。當你對他/她產生威脅性，備感壓力及不適時，他/她就會採取行動，替自己拉出一條人際關係線，線外的你最好皮繃緊一點，不要管太多。

一旦惹到水瓶，他/她會收起禮貌性微笑，變得不留情面，這時的他/她軟硬都不吃，大多情況下都不會見到他/她這一面，絕對是烙下重重傷痕，或對他/她做了很過分的事，自我防衛的武裝機制才會出現。

3.天蠍座

被喻為社會觀察者的天蠍座，很多事情都看在眼裡，但不一定會戳破，秉著人不犯我我不犯人的態度過生活。他/她對於外人底線很寬，但對於曾經付出過卻讓他/她受傷的人，會相當不甘心、也難以接受，更不用說是背叛或更嚴重的事情。

惹到天蠍座，他/她也不想原諒你時，倆人會面臨老死不相往來的局面，對你曾經有多好，就能對你加倍絕情。

4.處女座

有自己原則的處女座，對自己人的底線會不斷往後退，只要認定你是重要的人，很多原則與堅持都能為你打破，總是在理性及感性中相互拔河。若惹到處女座，讓他/她把感性成分收回、只用「理」就事論事就慘了，因為他/她不會有妥協的一天。

雖然大多時候的處女座是表面嚴肅、內心柔軟，一旦傷了他/她的心，狠起來是不會客氣的。

5.摩羯座

非常重感情的摩羯座，當你讓他/她失望、辜負他/她時，要再回頭很困難了。一旦決定要對你發狠都是有徵兆的，一次次的機會若沒有把握住，該狠心時絕不會手下留情。

摩羯座不是脾氣好、而是忍功好，平時並非不在意只是選擇忍住不計較。但人的耐性是有限度的，底線總有被衝破、爆發的一天。因此千萬別挑戰摩羯的底線與耐心，狠下心來再親密的關係也能斷得一乾二淨，轉身就是一輩子。