二月初二頭牙「補財庫」　台中議員參選人拜111座土地公廟補人氣

▲台中市議員參選人蔡美華拜扁111座土地公廟，祈求土地公幫忙補補人氣。（圖／蔡美華提供）

記者鄧木卿／台中報導

3月4日、農曆二月初二是土地公聖誕，也是台灣民間習俗中的「頭牙」，土地公代表地方的財神，個人及公司都會準備供品祭拜「補財庫」，利用一年只有一次的轉運機會，保佑大發利市，台中市民進黨籍大里、霧峰區議員候選人蔡美華則是拜遍選區內111座土地公廟，並且送花致意，希望土地公能幫幫補她人氣。

大里、霧峰區有6席市議員，民進黨有2席，是現任的李天生、林德宇，但這次卻多提名1席，也就多了3名女性角逐，分別是前議員張芬郁、行政院中部辦公室執行長蔡美華以及立委何欣純服務處辦公室主任賴美連，3名女將的加入，使得現任的2人受到嚴重威脅，因為有部份選民誤以為現任者優先，所以應該支持女將，害得現任者跳起來澄清，5人都卯足全勁，希望在下個月的黨內初選，擠進前3名。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，明天農曆二月初二是土地公聖誕，也是台灣民間習俗中的「頭牙」，俗語說，「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空。」「二月二，龍抬頭，金子銀子滿地流。」由於土地公代表財神，個人及公司都會準備麻糬（黏錢）、糕點（業績高升）、帶殼花生（開運）及香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨，有「招你來這旺」之意，祭拜祈求「補財庫」。

首次投入議員參選，下個要參與黨內初選的蔡美華，每天跑遍大街小巷，當然熟悉選區內的土地公廟，大里有54座、霧峰有57處，蔡美華不但把111座全拜遍，還一一送花致意，希望土地公幫幫忙，幫她補補人氣。