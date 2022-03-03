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大陸 大陸焦點 特派現場

港公立醫院太平間不夠用　殯儀館門外放冷凍貨櫃當臨時停屍間

▲香港醫院太平間不夠用，出動大型冷凍貨櫃應急。（圖／香港01）

▲香港醫院太平間不夠用，出動大型冷凍貨櫃應急。（圖／香港01）

文／香港01

香港第五波新冠疫情確診個案屢創新高，死亡人數也急升，醫院及公眾殮房（太平間）出現遺體爆滿的情況，甚至要將先人放在露天位置。當局在部分公立醫院外及大圍寶福紀念館（殯儀館）旁增設多個冷凍貨櫃，暫時存放遺體。

▲香港醫院太平間不夠用，出動大型冷凍貨櫃應急。（圖／香港01）

▲香港殯儀館外擺放的4個大型冷凍貨櫃。（圖／香港01）

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨（2）日在疫情記者會上指出，已聯絡供應商於不同醫院加裝冷凍貨櫃，預計可臨時存放約500具遺體。

《香港01》記者今（3）日到大圍寶福紀念館發現，露天停車場有一處角落擺放了4個大型白色的冷凍貨櫃，而凍櫃不遠處亦設有一個橙色的臨時發電機。現場所見，有一批工人正在趕工裝設電力設施。

至於伊利沙伯醫院殮房外有白色貨櫃，據知已擺放了一段時間。而旁邊一個籃球場內則放置了2個貨櫃，但貨櫃外貼有「小心醫療廢料」的字條，不似冷凍貨櫃，在場保安表示不清楚貨櫃的用途。

另外，明愛醫院殮房位置的停車場，亦放置2個貨櫃，並用橙色水馬圍起。貨櫃旁邊停泊着一輛靈車，亦有身穿孝服的人士走過。現場消息指，兩個冷凍貨櫃將用作儲存遺體。

▲香港醫院太平間不夠用，出動大型冷凍貨櫃應急。（圖／香港01）

▲香港伊利沙伯醫院太平間外擺放的貨櫃。（圖／香港01）

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨（2）日表示，食環署及衛生署近日已加派人手，加快運送及處理要轉送公眾殮房的遺體，解決殮房爆滿情況。李亦指已聯絡供應商，會盡快於日內在不同醫院加裝冷凍貨櫃，預計可臨時存放約500具遺體；又強調不論感染控制、存放空間溫度、存入領取遺體的程序都會跟據現行機制處理，「一定會做到尊重先人一個大原則。」

食環署發言人指，因應最近市民對火化服務的需求上升，已將每日可供預定訂的火化時段由平日的130至140節增加至現時的180至200節，；另外，除長洲外所有場地延長開放至晚上8時後，讓市民有更多選擇，並呼籲殯儀業界及家屬盡快辦理先人身後事。又指目前火化時段仍有餘額，有需要時會進一步增加。

【本文獲《香港01》授權轉載。】
 

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