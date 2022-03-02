港區委員倡「香港建共產黨展覽館」　民建聯兩會提21項建議及提案

▲港區人大代表陳勇建議，在香港建立抗戰歷史紀念館和中國共產黨展覽館。（圖／翻攝自香港電台）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國政協及人大會議，分別將於本月4日及5日在北京開幕。多位港區全國人大代表、政協委員今天（2日）公布將提交的提案和建議，涵蓋心理健康、養老服務、智慧城市建設、認識國家曆史、跨境電商、暢通資金等範疇，包括全面禁食貓狗、中港機場一地兩檢、容許救護車跨境服務，並要求中央在港建立抗戰歷史紀念館與中共展覽館等。

綜合陸媒報導，3月2日，香港民主建港協進聯盟（民建聯）成員，包括全國人大常委會委員譚耀宗、港區全國人大代表葉國謙、陳勇，港區全國政協委員李慧瓊、梁志祥、彭長緯、陳仲尼、黃英豪舉行記者會，公布了21項建議和提案。

民建聯提出的重點建議包括，在香港籌建永久性抗戰曆史紀念館，優化港澳選拔內地（台稱：大陸）公務員機制，便利港澳居民以購房為目的跨境轉入資金，內地各城市在香港設立政務服務專區，創新居住內地香港居民的社保體系等。

全國人大常委譚耀宗建議，開設內地（台稱：大陸）與香港跨境救護車服務，以減輕本港救護車服務的負擔。港區人大代表陳勇建議，在港建立抗戰歷史紀念館，以及中國共產黨展覽館，以加強國民教育，達至人心回歸。他亦建議立法禁止食用貓狗和野生動物，並設立有阻嚇性的懲罰，提升國家文明形象。

▲李慧瓊提出「建立跨境快速支付系統」提案。（圖／翻攝自香港電台）

全國政協委員、民建聯主席李慧瓊提出「建立跨境快速支付系統」提案，以大灣區為試點，將香港「轉數快」與內地的轉帳支付系統對接，便利兩地居民進行轉帳。

港區全國政協委員孟麗紅公布，她將提出建立健全經常性社會心理服務疏導和預警干預機制；大力推動養老產業發展，促進養老服務體系完善；全面、系統推進職業學校教育發展，培養應用型人才；多渠道支持民間調解機構發展，緩解法院「案多人少」等提案。

港區全國政協委員魏明德公布，他將提出建議香港把握「十四五」機遇發揮國際金融優勢；將普通話適度融入香港考評體系；將大灣區打造成全球財富管理中心；將內地先進企業建設成為港澳青年愛國主義教育基地等提案。