　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港增55353例！30名2歲以下幼童進加護病房　醫：免疫系統未成熟

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲香港相繼傳出有4歲男童、3歲女童、11個月大嬰兒病逝。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港今（2）日再爆增55353例新冠確診，老人、幼童及免疫力低人士受大巨大衝擊。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，截至2月底共有30名2歲以下幼童進入加護病房，比例最高，相信這與幼童免疫系統未成熟，容易引起併發症有關。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲醫院爆滿，老人在戶外等待。（圖／路透）

香港第五波疫情仍在快速擴散，今（2）日新增55353例確診，再創下歷史新高，有多達117名病人死亡，分別是73男44女，年齡介於58歲至100歲，其中有95人未接種疫苗，16人只接種1劑疫苗，6人接種了2針疫苗。

據《星島日報》報導，關日華指出，香港第五波疫情以來，截至2月底，共有1939名17歲以下青少年或兒童受感染入院，當中49人須進入加護病房治療，2歲以下幼童佔30人，比例最高；其次是5至11歲兒童，有11人。

關日華指出，Omicron變種病毒株會引起發燒、抽筋等影響中樞神經的徵狀，亦有較多上呼吸道病徵，而11歲以下的兒童氣管較窄、2歲以下幼童在過去2年間因防疫措施，較少機會接觸冠狀病毒，導致免疫力較弱，加上他們未有可供接種的疫苗，因此有較多重症。

關日華表示，目前未能確認Omicron是否會導致較多兒童死亡，正密切跟進最近發生的4例兒童患者死亡個案，包括分析病毒學、病理解剖，以及調查他們有否先天長期病患等。

他又指，現時新冠口服藥主要用於青少年或成人，對幼童用藥未有太多數據，但絕大部分年幼患者症狀輕微，毋須處方抗病毒藥物。

因應香港疫情及防控措施，美國國務院1日將對香港旅遊警示級別至最高第4級，建議國民不要前往。大陸外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上表示，港府的防疫舉措是為了有效防控疫情，切實保護香港居民以及在港外國人的健康，是必要的、科學的、負責的做法。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
男扛「超大碎紙機」衝急診　3指絞爛還沒拔出！醫護傻眼
烏克蘭全國抗敵　民眾「排隊領AK步槍」加入國土防衛軍
快訊／高速公路旁火警　撲滅後驚見一具男焦屍
桃園傳巨響「窗戶都在搖」　桃園警回應了
桃園多地傳「轟轟巨響」　氣象局回應了
香港今爆增5萬5353例！多名幼童病逝　醫院慘況曝
莉婭首揭「謝和弦瀕死」驚恐一幕！　差5秒人就沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港增55353例！30名2歲以下幼童進加護病房　醫：免疫系統未成熟

港區委員倡「香港建共產黨展覽館」　民建聯兩會提21項建議及提案

港激增55353例確診「117人死亡」　美國對港旅遊警示升至最高

中國繼續購買俄天然氣？　汪文斌：中俄雙方繼續正常貿易合作

古沉船「長江口二號」打撈工作啟動　巨無霸「抓娃娃機」等比例試夾

「8孩母、鐵籠女」揭拐買慘劇！　陸公安部展開打擊拐賣婦兒行動

海底撈預虧193億創辦人張勇卸任CEO　43歲「最牛服務員」楊利娟接棒

富少殺死女友9次減刑出獄！拒戴口罩「打死勸阻老人」今死刑伏法

陸網紅囚禁「鐵籠女」13年！疑為失蹤女大生　上課被擄走淪性奴

直擊！加拿大駐華使館高掛烏克蘭國旗　標語力挺「我們在一起」

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

港增55353例！30名2歲以下幼童進加護病房　醫：免疫系統未成熟

港區委員倡「香港建共產黨展覽館」　民建聯兩會提21項建議及提案

港激增55353例確診「117人死亡」　美國對港旅遊警示升至最高

中國繼續購買俄天然氣？　汪文斌：中俄雙方繼續正常貿易合作

古沉船「長江口二號」打撈工作啟動　巨無霸「抓娃娃機」等比例試夾

「8孩母、鐵籠女」揭拐買慘劇！　陸公安部展開打擊拐賣婦兒行動

海底撈預虧193億創辦人張勇卸任CEO　43歲「最牛服務員」楊利娟接棒

富少殺死女友9次減刑出獄！拒戴口罩「打死勸阻老人」今死刑伏法

陸網紅囚禁「鐵籠女」13年！疑為失蹤女大生　上課被擄走淪性奴

直擊！加拿大駐華使館高掛烏克蘭國旗　標語力挺「我們在一起」

年輕人別吃甜了！3萬人研究曝：每天1杯含糖飲「大腸息肉風險增34%」

李妍瑾直播「椅子沒拉好」往後重摔！　腿大開糗露褲…關播急刪

孫藝真《三十九》暖男愛上長官夫人　手指交纏情慾床戲破尺度

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！　素顏穿深U居家服外洩渾圓美胸

長程線機組員可居家檢疫　但限「一人一戶」多數人做不到、仍得住旅館

黃偉哲談線民案「沒情緒是假的」：自己要更堅強

1歲兒餐廳哭鬧　徐佳瑩「1招解決」吐心聲：秒忘我是公眾人物

不斷更新／女主角金泰梨確診！　《二十五，二十一》拍攝中斷

驚覺男友約炮！23歲妹子放大絕「打13字群發」報復：得菜花了

台東縣府舉辦樹木修剪撫育研習　守護校園老樹

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

大陸熱門新聞

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

陸網紅囚禁鐵籠女13年！疑擄走女大生當性奴

又輸了！無印良品吿大陸山寨商標無效遭駁回

富少殺死女友9次減刑！一出獄再打死老人

港30名2歲以下幼童進加護病房

陸外交部：台灣不關日本的事

海底撈預虧193億創辦人張勇卸任CEO 43歲「最牛服務員」楊利娟接棒

拜登訪團抵台　陸：派任何人都是徒勞

台灣輸出病例突狂增！上海通報發現6例

陸兩會涉台報吿軟硬兩手

陸GDP「潛在增速5.5%」

美艦通過台海　陸：任何威懾如廢鐵

兩岸互不隸屬　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

拜登代表團訪台「安撫或提醒？」

更多熱門

相關新聞

港激增55353例確診「117人死亡」

港激增55353例確診「117人死亡」

香港第五波疫情仍在快速擴散，今（2）日新增55353例確診，再創下歷史新高，有多達117名病人死亡，分別是73男44女，年齡介於58歲至100歲。

談燈會「小戴崩壞」　陳其邁：一度想停飛

談燈會「小戴崩壞」　陳其邁：一度想停飛

十大政治領袖僅拿第7　陳時中：我沒有參與那個比賽

十大政治領袖僅拿第7　陳時中：我沒有參與那個比賽

小學生已231人染疫　陳時中：是否開放打疫苗「專家激辯中」

小學生已231人染疫　陳時中：是否開放打疫苗「專家激辯中」

桃園米迪幼兒園+2！累計26人染疫

桃園米迪幼兒園+2！累計26人染疫

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗香港疫情omicron

讀者迴響

熱門新聞

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

八德出現「轟～轟～巨響」　桃園人喊有感

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

莉婭首揭「謝和弦瀕死被救回」驚恐一幕！

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面