港增55353例！30名2歲以下幼童進加護病房　醫：免疫系統未成熟

▲香港相繼傳出有4歲男童、3歲女童、11個月大嬰兒病逝。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港今（2）日再爆增55353例新冠確診，老人、幼童及免疫力低人士受大巨大衝擊。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，截至2月底共有30名2歲以下幼童進入加護病房，比例最高，相信這與幼童免疫系統未成熟，容易引起併發症有關。

▲醫院爆滿，老人在戶外等待。（圖／路透）

香港第五波疫情仍在快速擴散，今（2）日新增55353例確診，再創下歷史新高，有多達117名病人死亡，分別是73男44女，年齡介於58歲至100歲，其中有95人未接種疫苗，16人只接種1劑疫苗，6人接種了2針疫苗。

據《星島日報》報導，關日華指出，香港第五波疫情以來，截至2月底，共有1939名17歲以下青少年或兒童受感染入院，當中49人須進入加護病房治療，2歲以下幼童佔30人，比例最高；其次是5至11歲兒童，有11人。

關日華指出，Omicron變種病毒株會引起發燒、抽筋等影響中樞神經的徵狀，亦有較多上呼吸道病徵，而11歲以下的兒童氣管較窄、2歲以下幼童在過去2年間因防疫措施，較少機會接觸冠狀病毒，導致免疫力較弱，加上他們未有可供接種的疫苗，因此有較多重症。

關日華表示，目前未能確認Omicron是否會導致較多兒童死亡，正密切跟進最近發生的4例兒童患者死亡個案，包括分析病毒學、病理解剖，以及調查他們有否先天長期病患等。

他又指，現時新冠口服藥主要用於青少年或成人，對幼童用藥未有太多數據，但絕大部分年幼患者症狀輕微，毋須處方抗病毒藥物。

因應香港疫情及防控措施，美國國務院1日將對香港旅遊警示級別至最高第4級，建議國民不要前往。大陸外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上表示，港府的防疫舉措是為了有效防控疫情，切實保護香港居民以及在港外國人的健康，是必要的、科學的、負責的做法。