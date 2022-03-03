電醫療院所一片黑「疫苗陷生存危機」　醫憂：最慘恐全報廢

▲全台無預警大停電，不少醫療院所與民宅都瞬間黑掉。（示意圖／翻攝自爆廢公社公開版）

圖文／CTWANT

今（3）日一早全台無預警大停電，各地都傳出停電消息，就連路上紅綠燈都有部分突然暫停，也讓員警緊急到各路口指揮交通，因應上班車潮。而醫療院所也因大停電，不少醫護都相當緊張，尤其是存放疫苗的冰箱只能承受1.5小時的斷電，若1.5小時過後疫苗恐全部報廢，另外包藥與填寫病例目前只能手工作業。

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▲不少南部民眾也紛紛打卡在醫院停電。（圖／翻攝自國軍高雄總醫院）

一早全台就無預警大停電，不少醫護人員都在社群網站放上停電照片，小兒科醫師張簡晴瑩也在粉專寫出「第一次上班上到停電 ，跳電？ 限電？ 在診等。診所疫苗冰箱正在速速急救中。」，她向《ETtoday》透露，一早看診患者多，加上來施打疫苗的民眾，突然停電感到相當無奈，而且新冠肺炎的疫苗必須低溫存放，疫苗冰箱只能承受1.5小時的斷電，若沒有及時供電，裡面所有疫苗就報廢了。

另外苗栗縣及台中市部分鄉鎮市共計81049戶停電，不少診所也因停電措手不及。至於雙北市的大型醫療院所由於都有緊急發電設備，加上大多供電皆正常，因此並未受到波及。

▲不少診所也停電，看病人潮加上疫苗退冰讓醫護人員相當頭痛。（圖／翻攝自Dr. ChingChing 張簡晴瑩醫師臉書）

這次的停電台電公司也出面說明原因，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電，台電現刻正緊急搶修並恢復電力中。

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