全台大停電在野黨要王美花下台　蘇貞昌：若有人為疏失一定究責

▲經濟部長王美花說明停電狀況。（圖／記者陳俐穎攝）



記者陳家祥／台北報導

台電3日上午傳出供電系統網絡大規模故障，導致全台大停電。由於近幾個月來多次發生大規模停電的狀況，外界要求經濟部長王美花下台以示負責。對此，行政院長蘇貞昌上午在院會中要求儘速調查事故原因並提出報告，若有人為疏失一定究責。

行政院發言人羅秉成3日上午主持院會後記者會表示，早上的停電事件，相關原因經濟部在稍早記者會上有說明，看起來初步調查是興達電廠開關廠有故障原因，還需要進一步徹底調查。

羅秉成說，院長要求第一時間要馬上對國人同胞說明停電原因，怕國人同胞誤會是不是缺電、電力不足造成，早上的備轉容量都在24%以上，備轉容量充足，「不是缺電造成，是電廠故障所造成」，原因還要徹底瞭解跟調查。

羅秉成說，院長的第二個要求，就是掌握事故原因後，肇事原因跟報告要以最快時間提出，「如有人為疏失，一定究責」，相關責任問題等調查報告出來後一定會做處理。

羅秉成說，相關能源政策或電力供應都應該與時俱進，不時檢討可行性，早上的供電非尖峰時間，備轉容量超過24%，都是相對穩定可以供電，「不要誤會能源政策有什麼問題或是因為缺電產生停電」。

羅秉成表示，因為整個電力供應是採取電網方式，有相當的脆弱性、問題存在，南部的興達電廠開關廠故障，造成龍崎的超高壓變電廠故障，龍崎以南全部受到影響。降載之後，連帶影響北部供電，「這是我們要面對的挑戰跟問題」。

羅秉成說，電力或能源政策的改革，要與時俱進、不斷檢討政策推動過程的可行性，一開始台灣電力在配置上就是這種情形（電網），在局部地區產生問題影響到其他地區，就是風險和脆弱所在，要改善電網或是個地區的自主供電。