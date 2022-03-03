台鐵公司化將調漲票價？　蘇貞昌：政策因素「政府預算會補貼」

▲交通部台鐵局長杜微解釋台鐵票價計算模式。（圖／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院會3日通過攸關交通部推動台鐵公司化轉型的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，外界高度關注，未來台鐵票價是否會因而調漲？對此，交通部次長胡湘麟受訪回應，院長蘇貞昌有宣示，如果是因政策因素所影響，政府會有相關預算來補貼，不會把這部分交給未來的台鐵公司承擔；行政院發言人羅秉成也說，台鐵公司化後仍有交通平權上必須承擔的公共任務，同時必須兼顧企業化經營的評估。

針對票價議題，台鐵局長杜微今天在行政院會後記者會表示，台鐵票價是依據一個計算公式，有不同層級的計算方式，包括投報率、報酬率等，每兩年都會向交通部做提報，至於票價率的計算及合理票價的訂定，台鐵局現在委請外部專家會同研究，預計在今年8月會有初步成效，屆時也會請交通部作為參酌。

胡湘麟直指，台鐵基於營運單位的立場，對於票價如何反應成本有其權責，要依照相關規定來向交通部提報，但是最後票價是否調整，還要綜合其他所有相關因素去做考慮，「院長（蘇貞昌）關心的這些事情，如果是因為政策因素所影響，自然政府會有相關預算來做補貼，不會把這部分交給未來的台鐵公司承擔」。

羅秉成補充，過去中華郵政公司、港務公司轉型都承擔相關政策任務，配合這些政策是基於相關法律要求及政策目的，而台鐵也不例外，台鐵公司化後，有一定的公共政策乘載，「交通平權、交通正義上面，對於偏鄉交通上面，還是有它必須承擔的公共任務存在」，但這些公共任務在過去和將來都會合理處理，同時必須兼顧企業化經營的評估。

羅秉成表示，現在台鐵受限於科層化體下的層層節制，沒辦法施展手腳，做一些重要的人事或計劃決定，而在台鐵公司化之後，將會一定程度鬆綁束縛，公司自主也有利營運改善。