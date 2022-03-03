周春米要求台電研擬專案賠償　「主動提出3月份電費減免」

▲民進黨立委周春米發函要求台電盡速安排專案補償。（圖／周春米辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委周春米3日表示，今天全台灣無預警發生停電，台灣從南到北都傳出災情，光是屏東縣全部33個鄉鎮市都有停電的情形，影響擴及62萬戶，甚至連供水都因停電而停止，影響屏北10個鄉鎮之多，她要求台電應儘速研擬補償、賠償措施，並且主動提出3月份電費減少及免除方案。

周春米3日午間發布新聞稿表示，今天全台灣無預警發生停電，台灣從南到北都傳出災情，民眾的陳情抱怨不斷，台電應儘速研擬補償、賠償措施。

周春米指出，今天的全台大停電，是因為興達發電廠事故所導致，台電除了釐清原因、修復解決之外，對於民眾因瞬間停電造成的損失，台電應主動提出3月份電費減少及免除方案，政府與相關單位必須承擔起民眾的不便與損失。

周春米說，屏東縣內的加工出口區、工業區廠商因為瞬間停電、復電，製程遭遇極大損失，台電除了應該開出窗口，了解廠商的受損情形，更重要的是接下來務必穩定供電，不容許分區停電，以免造成廠商更大的損失。

周春米指出，瞬間停電讓民眾措手不及，造成營業、交通、生活等全面性影響，不同於一般情況下事先的停電通知，讓民眾有時間準備，光是屏東縣全部33個鄉鎮市都有停電的情形，影響擴及62萬戶，甚至連供水都因停電而停止，影響屏北10個鄉鎮之多。

周春米強調，台電公司針對事故原因以及責任歸屬等程序，必須儘快進行，同時也應該儘速研擬賠償措施，辦公室已經發文要求台電同步擬定今天大停電的電費賠償、減免方案。

周春米提及，去年底的台北市停電事故，台電原先願意賠償每小時1元給受災戶，直至民怨爆發才改為專案補償，台電應該記取教訓，將心比心，補償並回饋予使用者，平息民怨。