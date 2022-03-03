環團揭大停電關鍵「電網設計」：台灣沒有電力不足問題

▲立法院無預警停電畫面。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

全台今（3日）上午傳出多處大停電，不少人討論起台灣到底缺不缺電問題，台電證實是高雄興達電廠開關場造成事故，導致南北電力失衡。環團強調，台灣不缺電，且現在不是用電高峰，較大狀況是「電網」設計必須全面檢討、更新。

全台各地發生停電事故，台電說明，今上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能將陸續啟動。

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不少人熱議台灣缺電情形，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣認為，現在才3月，加上是上午9點，「不是用電尖峰期，不是電力不足問題」， 今情況跟去年停電有點像，也就是大電廠為了保護電網的老問題，變成只要跳電就會大受影響。

崔愫欣強調，必須投資、重新規劃電網，採分散風險設計，不然跳電的事情只是會再而三發生，今天是興達電廠，可能之後換其他電廠，因此政府要重新檢討電網設計、更新，比如要有一些安全機制，而不是全集中綁在一個大電網上，否則蓋再多電廠和有電源都沒用。



地球公民基金會也曾提過，去年興達故障的都是使用快40年的老舊機組，故障率高，一旦出問題就讓台灣供電能力大幅下降，顯見台灣老舊機組亟需汰舊換新外，面對極端氣候的常態化，台電應通盤考量，加強電網的安全與韌性。

