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南部仍停電！漢來美食：電話通知客人先別來　點點心員工現場待命

▲漢來海港台中店全面升級不加價　新增炙烤牛排、單人麻辣鍋吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

▲南部停電中，漢來美食台南與高雄的餐廳也先電話通知客人不要前往用餐。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

今日全台各處大停電，台電表示，中北部會在中午前恢復供電，不過南部區域目前尚未確認復電時間。受到停電影響，漢來美食位於台南、高雄的餐廳門市中午餐期無法營業，已先電話通知客人不要前往用餐，同時也希望「趕快來電」。目前漢來本館已經全部恢復供電，但高雄巨蛋門市目前還沒，台南南紡據點目前也只有備用電。

而在全台都有火鍋分店的樂多多集團，一早也是有多家分店停電，位於北區的門市在11點過後陸續恢復供電，不過南部地區分店仍都在停電中，而且有些門店大門是電動鐵捲門，停電時員工根本進不去。針對停電門市，樂多多集團表示，會引導已訂位或是直接來店消費者，到附近電力供應正常的門店用餐。

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而代理「點點心」、「忠青商行」的藝人劉峻緯（阿緯），一大早也忙著處理全台11家門市停電問題。點點心表示，北部與中部的門市供電正常，都可以正常營業，至於台南的2家門市，因為都是百貨商場裡，員工都已經在現場待命，只要恢復供電就能提供服務了。

▲永和路易莎停電，全台大停電，停電。（圖／記者黃士原攝）

▲今天早上全台傳出大停電，中北部預計在中午前恢復供電。（圖／記者黃士原攝）

今天早上全台傳出大停電，台電說明，今（3）日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。台電表示，中北部會在中午前恢復供電，不過南部區域目前尚未確認復電時間。

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