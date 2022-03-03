救援畫面曝！桃園電梯受困案救出19人　11時全市都來電了

記者沈繼昌／桃園報導

今天上午全台大停電，其中桃園市有多達9個行政區、19萬餘戶住戶停電，經台電搶修後近11時許還有9萬餘戶用戶沒電，台電搶修後已於上午11時17分恢復正常供電；另外，桃園市消防局持續接獲14起民眾受困電梯案，經消防人員協助後順利救出19人，目前未傳出有受傷情事。

▲全台今天上午大停電，桃園市消防局接獲14起電梯受困案，順利救出19人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天上午9時許，消防局各分隊陸續接獲14起民眾受困電梯案，各區消防隊員疲於奔命趕往救援，截至上午11時許已協助19位受困民眾脫困，目前並未傳出有人受傷情事。

此外，台電桃園區營業處指出，上午停電後，包括桃園、中壢、平鎮、楊梅、大園、八德、觀音、蘆竹、大溪等地區有192,617戶停電，經過工程人員搶修後，上午10時50分許，停電戶數已減少至97309戶，經台電工程人員全力搶修後已於上午11時17分全部恢復正常供電。

▲全台今天上午大停電，桃園市長鄭文燦在臉書發文。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

市長鄭文燦也在臉抒發文表示，桃園市及其他縣市部分地區發生停電事件，市府會持續掌握進度，並敦促台電儘速復電。如有緊急狀況請來電1999市民專線通報或撥打台電1911專線通報。

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