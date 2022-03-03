郭董曾預言缺電！王美花「賭雞排掛保證」　網友怒喊：雞排呢！

記者杜冠霖／綜合報導

3日上午全台大停電，也讓民眾叫苦連天，然而去年四大公投結束後，對於核四確定不重啟，鴻海集團創辦人台郭台銘曾說，2022年是一定缺電，工業 、民生都會缺電。經濟部長王美花當時回應，可以對賭雞排，今日卻又全台大停電，不少網友喊話王美花出來面對，「郭台銘真的先知」、「王美花雞排呢！」

去年四大公投結束後，郭台銘曾預言2022台灣一定缺電，當時王美花接受資深媒體人黃光芹訪問，被問到此題時回應，郭董擔心的應該是2023，黃光芹表示，「可以跟他對話一下，賭個雞排好了」，王美花也回應說，「哈哈哈，不錯喔，賭雞排就好。」

王美花表示，2023年用電是否緊張，與核四完全無關，因為核四即使要重啟也是10年後的事，反到是第三天然氣接收站能否興建較有關係。

但今天仍出現全台大停電狀況，也讓網友在臉書、社群平台狂喊「郭董根本先知」、「郭董我一生追隨他」、「郭董算比較敢說」、「果凍選總統！」、「王美花出來發雞排！」

對於3日全台大停電原因，王美花上午出面說明，她表示，第一時間成立應變中心，對這樣的大停電感到抱歉，南部民眾感到不方便感到歉意，這樣的停電主要是興達電廠開關站事故，影響龍崎變電所出問題，導致南部電廠停電，因此台南以南都呈現停電狀況。預估影響500萬戶。

台電原先的聲明中提到，此次停電原因是因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。而事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者陳依旻攝）

